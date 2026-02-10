Siracusa, guidava un quad a 10 anni: individuato e riaffidato ai genitori

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa sono intervenuti in via Moncenisio, zona Villaggio Miano, per la segnalazione su l’app YOUPOL di veicoli che sfrecciavano ad alta velocità causando pericolo per loro stessi e per i residenti. Sul posto i poliziotti controllavano numerosi giovani e tra essi un minore di 10 anni alla guida di un quad.

I poliziotti ponevano il quad sotto sequestro e sanzionavano i genitori del minore per violazioni al codice della strada.

Il Questore, Roberto Pellicone, coglie l’occasione per ricordare a tutti i cittadini, ed ai genitori in particolare, che le forze di polizia effettuano mirati e continui controlli per garantire il rispetto del codice della strada e la sicurezza dei più giovani, ma i primi a tutelare e controllare i minori devono essere i genitori.

Mettere un quad, per guidare il quale è necessario il patentino per i veicoli di 50 di cilindrata che si può avere solo dopo aver compiuto i 14 anni, nella disponibilità di un bambino di 10 anni è una grave leggerezza che poteva avere conseguenze ben più gravi per l’incolumità del piccolo e degli altri utenti della strada.