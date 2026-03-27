Polizia Siracusa, ha l’obbligo di rimpatrio: accompagnato al Cpr Lo stesso è stato scarcerato per fine pena dalla Casa Circondariale di contrada Cavadonna dove ha scontato la pena inflittagli per i reati di rapina, rissa, lesioni personali e danneggiamento dei beni dello Stato Link copiato!

Lo stesso è stato scarcerato per fine pena dalla Casa Circondariale di contrada Cavadonna dove ha scontato la pena inflittagli per i reati di rapina, rissa, lesioni personali e danneggiamento dei beni dello Stato

di Ottavio Gintoli