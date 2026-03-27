Siracusa, ha l’obbligo di rimpatrio: accompagnato al Cpr

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito un provvedimento di obbligo di rimpatrio, emesso dalla Commissione Territoriale di Siracusa, nei confronti di un marocchino di 53 anni.
Lo stesso è stato scarcerato per fine pena dalla Casa Circondariale di contrada Cavadonna dove ha scontato la pena inflittagli per i reati di rapina, rissa, lesioni personali e danneggiamento dei beni dello Stato.
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