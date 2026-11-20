Cultura · da domenica

Al via, domenica 22 novembre, alle 19, alla chiesa di San Martino, in Ortigia, Harmonia Lucis, la rassegna di musica sacra organizzata da l’associazione Opera con la Cultura Aps, con il sostegno del Comune di Siracusa e la collaborazione del Conservatorio Bellini di Catania. La manifestazione musicale si aprirà con Omaggio a Maria con il soprano Luisa Giannini e Silvio Celeghin all’organo. Harmonia Lucis, prevede quattro serate ad ingresso gratuito nelle chiese della Parrocchia di San Martino Vescovo. La direzione artistica è stata affidata al Maestro Giovanni Ferrauto, compositore e docente.

Gli appuntamenti proseguiranno domenica 29 novembre, alle 19, alla chiesa di San Benedetto in via Capodieci con l’esibizione del Coro Gospel vibes diretto da Andreazzurra Gullotta, il coro eseguirà i canti della tradizione Gospel ma anche canti liturgici di tradizioni lontane. Venerdì 18 dicembre, alle 19, sarà la volta di Lux Magna, con il baritono Salvatore Alcaras, Marco Longhi alla chitarra e Ornella Milana al clavicembalo con un percorso musicale e drammaturgico attraverso il repertorio sacro del cinquecento e del primo seicento. Harmonia Lucis si concluderà mercoledì 23 dicembre, alle 19, alla chiesa Spirito Santo al Lungomare di Levante con i Cunti di Santa Lucia, performance di teatro e musica. Per l’occasione si esibiranno Laura Migliara e Gabriele Giannone accompagnati dalla chitarra di Nicolò Carbonaro.

“Grazie a don Gianluca Belfiore, al sostegno del Comune e alla nuova collaborazione con il conservatorio Bellini di Catania – ha spiegato il direttore artistico musicale di Opera, Andrea Passanisi – abbiamo potuto organizzare una rassegna di alto valore culturale”.

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“Harmonia Lucis rappresenta un momento dedicato alla musica e alla fede – ha raccontato don Gianluca Belfiore -. Quattro chiese accoglieranno appuntamenti dedicati al pubblico di ogni età”.





“Un calendario di appuntamenti molto eterogeneo – ha specificato Ferrauto – dalla musica per organo e voce al gospel per concludere con i tradizionali Cunti di Santa Lucia. Si tratta di una manifestazione alla quale seguiranno molte altre collaborazioni in città”.

Luisa Giannini, soprano, si esibisce nei principali teatri lirici italiani e internazionali e ha tenuto tournée in Europa, Asia e nelle Americhe. Insegna prassi esecutiva e repertorio al Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Silvio Celeghin, organista, ha collaborato con La Fenice, I Solisti Veneti e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È direttore artistico del Festival “Marzo Organistico” di Noale e insegna al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.