Siracusa, i 174 anni della Polizia: una corona di fiori in onore dei caduti

Alle ore 10.00 di stamattina, il Questore Roberto Pellicone ed il Prefetto Chiara Armenia hanno deposto una corona di fiori dinanzi la Stele in onore dei caduti della Polizia di Stato, che si trova presso l’ingresso della Questura, nel corso di una breve e sentita cerimonia che, come di consueto, rappresenta il prologo delle celebrazioni per l’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che si terranno questo pomeriggio alle ore 18.30, presso il Teatro Comunale di Noto “Tina Di Lorenzo”.

La manifestazione, che sarà interamente trasmessa a cura dell’emittente televisiva digitale WebLive TV e sarà visibile tramite sito web, pagina social ed app di WL TV e sui televisori smart e sulla pagina social della Questura di Siracusa, sarà presentata dalla giornalista Alessandra Brafa.