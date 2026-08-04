Siracusa, i 50 anni dalla maturità: la rimpatriata della 5ª D del Liceo “Einaudi”

Attualità · mezzo secolo dopo

Questa calda estate è occasione di ritrovo tra amici e conoscenti, magari più liberi da impegni di lavoro o familiari. Ma è anche un momento per festeggiare ricorrenze importanti, come nel caso della rimpatriata degli ex alunni della 5ª D del Liceo Scientifico “L. Einaudi” di Siracusa, in occasione dello splendido traguardo del 50° anniversario dalla maturità, conseguita nell’anno scolastico 1975/76.

“Ci siamo riuniti” – dicono i protagonisti in un messaggio pensato per l’occasione – “per festeggiare un traguardo molto importante. Nonostante sia trascorso mezzo secolo, il tempo non ha mai spento l’entusiasmo di ritrovarci ogni anno, sempre con la stessa gioia di condividere momenti insieme, ricordando sempre chi ci ha lasciato troppo presto e chi, per vari motivi, non ha potuto essere presente. È stata una serata ricca di emozioni, ricordi e aneddoti, raccontati con lo stesso spirito e con la stessa voglia di ridere e scherzare di quegli anni, come se il tempo non fosse mai passato! Ci siamo salutati con la certezza che anche il prossimo incontro sarà altrettanto emozionante, così come tutti gli altri che verranno”.