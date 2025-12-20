Siracusa, i consiglieri Romano e Cavallaro: “seduta aperta su Fontane Bianche e sulle altre zone balneari”

“Abbiamo proposto una seduta aperta di consiglio comunale su Fontane Bianche e sulle altre zone balneari, con spirito costruttivo, per confrontarci e ascoltare le proposte e i suggerimenti dei cittadini”.

Ad annunciarlo sono Paolo Cavallaro e Paolo Romano del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

“L’Amministrazione comunale era quasi del tutto assente, a parte il vice sindaco Bandiera e gli assessori Vasquez e Imbrò, presenti pochi consiglieri. – spiegano –

È evidente come il tema non faccia parte del programma di questa Amministrazione; d’altronde non c’è nulla di concreto in tutti i documenti di programmazione e di bilancio che verranno sottoposti al voto dei consiglieri il prossimo 29 dicembre. Presenti, invece, molti cittadini tra il pubblico; alcuni sono intervenuti, segnalando problematiche e formulando proposte”.

“È emersa in tutta la sua evidenza l’assenza di una visione sulla valorizzazione delle zone balneari. Non esistono progetti seri di rigenerazione urbana, di miglioramento della sicurezza stradale. – continuano – Non esiste alcuna programmazione di eventi culturali. Non si può perdere altro tempo in chiacchiere. Va subito indetta una conferenza di servizi con il Libero Consorzio, visto che molte strade sono ancora provinciali, per migliorare la viabilità e la sicurezza. Bisogna avviare un percorso di incentivi fiscali per attrarre nuovi investimenti imprenditoriali. Bisogna implementare i parcheggi e realizzare un vero sistema di trasporto pubblico, che consenta a cittadini e turisti di spostarsi dalle zone balneari alla zona urbana, e viceversa, soprattutto nei weekend e nelle ore serali. Occorre, inoltre, pedonalizzare una parte di viale dei Lidi, almeno nei weekend, per recuperare aree al passeggio e all’intrattenimento musicale e teatrale. Bisogna lavorare da subito alla redazione di concreti progetti urbanistici, in modo da poter ricercare i relativi finanziamenti europei o regionali.

Abbiamo fatto le nostre proposte e invitato l’ Amministrazione a portare in aula le proprie per discuterle e deliberarle.

C’è tanto da fare ma bisogna intanto aprire il dibattito; abbiamo provato a farlo oggi, in un’aula stanca e dinanzi ad un’ Amministrazione allergica alle critiche.

D’altronde le attività turistiche che lavorano nelle zone balneari portano svariate centinaia di migliaia di euro per tassa di soggiorno, con ricadute irrisorie sul territorio. È da due anni che chiediamo di conoscere il gettito esatto e continuiamo a ricevere in cambio solo un silenzio imbarazzante.

Non ci fermiamo qua; come avvenuto per la Borgata siamo fiduciosi che avere alzato l’attenzione, ora nella stagione invernale, possa sollecitare, in previsione della prossima stagione estiva, azioni concrete che tutti aspettano da troppo tempo.”