Siracusa, i Consulenti del Lavoro festeggiano 60 anni di storia tra ricordi, premi e nuove sfide

Una sala gremita da oltre 160 persone ha fatto da cornice alla grande festa per i 60 anni dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa, celebrati al Grand Hotel Villa Politi con una giornata intera tra formazione, ricordi e premiazioni. Il programma si è aperto con il panel tecnico “Licenziamenti e dimissioni, tra normativa, giurisprudenza e prassi”, che ha visto la partecipazione di esperti del settore come Pasquale Staropoli (Fondazione studi Consulenti del Lavoro), Salvatore Distefano (direttore INPS Siracusa) e Salvatore Petrolito (Centro studi E. Monterosso). A seguire, spazio al confronto con la tavola rotonda “Il consulente del lavoro, una professione sempre in evoluzione”, fino all’“album dei ricordi”, nel pomeriggio, con la testimonianza di ex presidenti e dirigenti dell’Ordine, tra cui il decano Nicola Garozzo.

Il momento più emozionante è arrivato in chiusura, con il giuramento dei nuovi iscritti e la consegna dei riconoscimenti ai colleghi con 25 e 50 anni di attività, simbolo della continuità e della solidità di una professione che ha attraversato decenni di cambiamenti.

“La categoria è totalmente cambiata – ha detto ai nostri microfoni Alfio Zarbano, presidente del CPO di Siracusa –. Si è arricchita la nostra “scatola degli attrezzi”, con competenze diversificate che ci rendono una delle professioni leader nel mondo giuslavoristico. Festeggiare i 60 anni significava valorizzare un percorso di successi e farlo con la base, con i colleghi che ogni giorno si spendono negli studi e nei territori”.

Uno sguardo al futuro è arrivato da Giuseppe Carambia, presidente della Consulta regionale CdL Sicilia: “Ci prepariamo a una riforma delle professioni. Il nostro Consiglio nazionale ha già avviato modifiche alla legge 12/79 e stiamo ampliando il bagaglio di competenze. Alcune professionalità, ad esempio, sono riconosciute soltanto a noi consulenti del lavoro, e su questa strada continueremo a ottenere ulteriori risultati positivi”.

A chiudere il cerchio è stato Rosario Cassarino, presidente del collegio dei Revisori del CNO, che ha sottolineato il valore della formazione per la professione: “È stata la chiave della nostra crescita. Oggi la formazione è globale, non riguarda solo gli aspetti giuslavoristici ma anche le politiche attive, il tributario e l’azienda nel suo complesso. Senza formazione nessuna categoria può andare avanti”.

Infine, un pensiero rivolto al legislatore: “Noi viviamo di leggi – ha concluso Cassarino –. Se ci agevolano negli adempimenti, meglio. Ma anche quando complicano il lavoro, siamo pronti ad affrontarle. Perché la nostra professione nasce e cresce dentro il quadro normativo”.