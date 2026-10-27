Siracusa, i “cuccioli” del Lions Club Eurialo chiudono l’anno: Sofia Leone è la presidente

Attualità · lions

Venerdì 23 ottobre, al ristorante Il Teatro, si è svolta la cerimonia del “passaggio della campana” del Club Cuccioli (Cub) del Lions Club Siracusa Eurialo. I giovani soci hanno concluso il loro primo anno di attività con un bilancio molto positivo.

Il Club Cuccioli Eurialo è nato l’anno scorso, primo nella circoscrizione di Siracusa, su proposta del socio Giuseppe Daidone. L’idea è stata accolta dal direttivo dell’allora presidente Alfonso Nicita e dall’assemblea dei soci. La socia Maria Beatrice Pellegrino si è resa disponibile a seguire i ragazzi ed è stata nominata referente del club.

Con la guida costante, generosa e paziente di Pellegrino, aiutata dalle socie Sabrina Amato e Barbara Ruvioli e dal socio Gianni Puzzo Giuffrida, i “cuccioli” si sono messi subito al servizio della comunità. Hanno ideato e realizzato insieme molte iniziative solidali: la festa dei nonni in una casa di riposo, dove hanno recitato poesie e portato fiori e affetto; la visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I, dove hanno incontrato i piccoli pazienti donando tempo, sorrisi e giocattoli. E ancora la partecipazione alla colletta alimentare, il concerto di fine anno, la tombola di beneficenza e l’adesione al service nazionale “Lo zaino sospeso”. Tutto questo anche grazie al sostegno delle famiglie, che hanno creduto nel valore educativo dell’associazionismo.

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In un mondo che appare sempre più arido, dominato dall’egoismo e dalla violenza, l’impegno di questi ragazzi è un segnale di ottimismo, che incoraggia a guardare al futuro con più fiducia.

La serata, condotta dalla cerimoniera del club Eurialo Barbara Ruvioli, si è svolta in un clima di festa, alla presenza di numerosi dirigenti, soci e amici. Nel club è entrata una nuova socia, Agnese Pino, che ha pronunciato il giuramento di fedeltà ai principi lionistici e ha ricevuto il distintivo dalla presidente dell’Eurialo, Silvia Leone.





“Cari cuccioli, a nome del Lions Club Siracusa Eurialo vi esprimo la nostra vicinanza e tutto il nostro sostegno per le iniziative che intraprenderete – ha detto la presidente Leone – Il nostro compito non è solo accompagnarvi, ma incoraggiarvi, lasciandovi spazio per esprimere le vostre idee e realizzare i vostri progetti. Vi invito a partecipare il 14 novembre alla colletta alimentare: sarebbe bello contribuire insieme. Crediamo molto in voi e saremo sempre al vostro fianco”

La referente Maria Beatrice Pellegrino ha ripercorso l’anno trascorso e anticipato i progetti per il nuovo. “Questi bambini sono un vulcano di idee e di voglia di fare, e agiscono con semplicità e grande empatia”, ha detto. Pellegrino ha ringraziato le famiglie e i dirigenti Lions per il sostegno e ha rinnovato l’impegno a “partecipare alla crescita dei futuri leader della nostra comunità, cittadini onesti e dediti al bene comune, sempre con l’allegria e la determinazione che solo i nostri cuccioli sanno avere”

Il presidente della Zona 1, Roberto Arioti, ha rivolto ai ragazzi parole di elogio: “Siete un cantiere in fermento, i costruttori dei mattoni necessari per edificare un futuro di pace, solidarietà e amicizia per tutti. Non scoraggiatevi mai davanti agli ostacoli e restate uniti, perché insieme potrete costruire davvero un mondo migliore”. Un messaggio di complimenti è arrivato anche dal presidente della VII Circoscrizione, Giorgio Di Pietro. Alla serata hanno partecipato anche diversi soci dell’Eurialo: Sabrina Amato, Anna Battiato, Giuseppe Daidone, Mario Gallo, Alberto Leone, Santo Sanzaro ed Elvira Siringo.

Il momento più emozionante è stato il passaggio della campana dal presidente uscente Lorenzo Battiato alla nuova presidente Sofia Leone, una ragazza allegra e dinamica che proseguirà il cammino tracciato dal suo predecessore, affiancata dalla nuova vicepresidente Francesca Sveva Bonanno.

Nell’anno appena concluso Battiato ha saputo creare tra i ragazzi un clima di amicizia sincera, guidando con entusiasmo il gruppo. I giovani soci hanno scelto di alzare lo sguardo dagli smartphone, che troppo spesso assorbono tutti, per rivolgerlo agli altri, riscoprendo il senso più profondo dell’essere umani. Hanno dimostrato con i fatti quello che lo stesso Battiato ha detto nel suo saluto finale: “Non occorre essere grandi per fare grandi cose, basta avere un cuore grande”