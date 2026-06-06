Siracusa, i giovani judoka del Centro Sportivo Siracusano pronti alla sfida regionale di Furci Siculo

Sarà una domenica importante per il futuro del judo siracusano quella di domani 7 giugno, quando a Furci Siculo andrà in scena una delle più prestigiose competizioni regionali dedicate ai preagonisti.

Tra le società protagoniste dell’evento ci sarà l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano, che porterà sul tatami una nuova generazione di mini-judoka pronti a mettersi alla prova in una manifestazione di grande valore tecnico ed educativo.

A rappresentare i colori siracusani saranno i giovani Andrea Palmeri e Roberto Cantarut, due piccoli atleti che stanno crescendo con entusiasmo, impegno e passione seguendo le orme degli agonisti più esperti della società aretusea.

Per i giovani judoka si tratterà di un’esperienza particolarmente significativa, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche umano e formativo. Affrontare una gara ufficiale consentirà infatti ai ragazzi di imparare a gestire le emozioni, la pressione del confronto e le dinamiche di combattimento davanti alla giuria federale.

Grande soddisfazione e fiducia vengono espresse dal maestro Roberto Dell’Aquila e dal tecnico Cristian Di Caro, che seguono quotidianamente il percorso di crescita dei giovani atleti, puntando sulla formazione caratteriale oltre che tecnica.

La partecipazione alla competizione di Furci Siculo rappresenta dunque un altro importante passo nel percorso del Centro Sportivo Siracusano, da anni impegnato nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione dei valori educativi dello sport sul territorio.