Siracusa, i lavoratori della Frasca Alessandro Sas in protesta: “Rischiamo il posto di lavoro”

I lavoratori della Frasca Alessandro Sas, riuniti in assemblea straordinaria il 28 novembre 2025, hanno deciso di proclamare un sit-in di protesta per oggi, lunedì 1° dicembre 2025, a partire dalle 11, davanti alla Prefettura di Siracusa.

La decisione arriva dopo le tensioni sorte tra l’azienda e gli uffici prefettizi in merito ai pagamenti dovuti per la gestione del C.A.S., una situazione che – secondo i dipendenti – mette a rischio la continuità lavorativa e il futuro occupazionale del personale.

Nel documento inviato alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Questura e alla Guardia di Finanza di Siracusa, i lavoratori spiegano di essere “preoccupati della sorte del proprio rapporto di lavoro”.

L’obiettivo è ottenere chiarimenti sulla situazione economica e istituzionale legata alla gestione del servizio e sollecitare un intervento che consenta di garantire i pagamenti e la tutela dei posti di lavoro. I dipendenti sottolineano di non voler creare disagi, ma ritengono “necessario salvaguardare il proprio futuro occupazionale” in un momento che definiscono critico.