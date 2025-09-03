Siracusa, i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Monsignor Costanzo

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, esprime sentito cordoglio per la scomparsa di S.E. Mons. Giuseppe Costanzo, vescovo emerito di Siracusa, ricordandone il prezioso servizio pastorale e il profondo legame con il territorio. “Pastore attento e guida autorevole – commentia Giansiracusa – che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità provinciale.” Monsignor Costanzo ha servito la Chiesa siracusana dal 1989, lasciando la guida pastorale della Diocesi per raggiunti limiti di età nel 2008.

Anche la senatrice siracusana di Forza Italia, Daniela Ternullo, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell’Arcivescovo emerito di Siracusa. “La notizia della scomparsa di Monsignor Giuseppe Costanzo – dice la Ternullo -, Arcivescovo emerito di Siracusa, mi riempie di profonda tristezza. Con la sua guida spirituale e il suo instancabile impegno pastorale ha segnato un tratto importante della storia della nostra comunità, lasciando un’eredità di fede, amore e dedizione che rimarrà viva nel cuore dei siracusani. Alla Chiesa territoriale, ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto e amato, rivolgo il mio più sincero cordoglio. Siracusa perde un pastore buono e un punto di riferimento, ma resta la sua testimonianza di vita, luminosa e indelebile”. Lo afferma in una nota la senatrice siracusana, Daniela Ternullo.





Anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha rivolto “un pensiero commosso per il nostro Arcivescovo emerito monsignor Giuseppe Costanzo, punto di riferimento per la nostra città di cui era cittadino onorario. Ci stringiamo alla famiglia e all’intera comunità Diocesana. Ci ha lasciati l’arcivescovo emerito Giuseppe Costanzo. Per la comunità siracusana, credenti e no, è un momento triste ma ci conforta l’idea che il suo esempio e le sue riflessioni resteranno a lungo nelle nostre menti e sono già scolpite della storia della Chiesa siracusana. Uomo colto e raffinato teologo nei 19 anni in cui ha guidato con autorevolezza la Diocesi, monsignor Costanzo è stato punto di riferimento e sprone per tutti, già un anno dopo la sua nomina in occasione del terremoto del 1990. Ricordiamo la sua attenzione per i poveri della città ma anche le iniziative volte a rinsaldare lo spirito dei siracusani nel segno della fede e delle parole del Vangelo. La consacrazione del santuario della Madonna delle Lacrime, con la visita del papa santo Giovanni Paolo II, e il ritorno, dopo 800 anni, del corpo di santa Lucia restano due momenti storici per la città. Lo slancio impresso a due istituzioni diocesane come l’Istituto San Metodio e la Fondazione Sant’Angela Merici sono la dimostrazione della sua capacità di fondere spinta ideale e spirituale e azione concreta in aiuto dei bisognosi di cure e assistenza. Monsignor Costanzo si è legato a Siracusa, dove ha deciso di fermarsi anche dopo la fine del suo governo pastorale. Lo ha fatto nel nome della Patrona, cercando nell’esempio di Lucia la strada da indicare alla nostra comunità per le sfide del presente e del futuro. Ci stringiamo attorno ai familiari e alla Chiesa siracusana”.

“La notizia della scomparsa di mons. Costanzo riempie di tristezza l’intera comunità ecclesiale e civile. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di ascoltarlo fin da ragazzo, nella Chiesa madre di Sortino, in occasione della mia cresima. Le sue omelie, sempre profonde e luminose, riuscivano ad affascinare noi giovani e a guidarci nel cammino della fede”. Carlo Auteri, deputato regionale Dc, ricorda così l’arcivescovo emerito di Siracusa, monsignor Giuseppe Costanzo, scomparso ieri all’età di 92 anni. “Di lui conservo l’immagine di un uomo elegante nello stile, saldo nei valori, di grande fede e umanità. È stato un pastore capace di orientare generazioni, con la parola e con l’esempio – le sue parole – Alla Chiesa siracusana e alla sua famiglia spirituale rivolgo la mia più sentita vicinanza, certo che la sua testimonianza resterà per sempre patrimonio vivo della nostra comunità“.

Il sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, ha espresso il più vivo cordoglio alla famiglia e all’intera Comunità Diocesana siracusana, a nome suo personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera Comunità canicattinese, per la scomparsa dell’Arcivescovo di Siracusa S. E. Mons. Giuseppe Costanzo, sua guida spirituale e dall’aprile 2007 cittadino onorario di Canicattini Bagni: La scomparsa di S. E. Mons. Giuseppe Costanzo ci addolora profondamente – ha detto Amenta -. Pastore saggio, colto, sempre attento alle dinamiche sociali del territorio al quale non ha mai fatto mancare la sua presenza e vicinanza. Porto sicuro di fede per tutti e approdo per quanti hanno avuto bisogno di un sostegno. Cittadino onorario di Canicattini Bagni ha tenuto sempre forte questo legame affettivo con la nostra comunità, indicando a tutti noi la giusta via. Un legame che i canicattinesi sapranno custodire nel proprio cuore affidandosi alla sua immancabile intercessione e guida spirituale”.

“Monsignor Costanzo ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità provinciale e il suo esempio rimarrà fonte di ispirazione per tutti noi – queste le parole del presidente di Confcommercio Siracusa Francesco Diana – Per 19 anni è stato una guida sicura, autorevole e saggia della nostra Diocesi, un interlocutore attento e sempre disponibile, capace di ascoltare le persone con i loro bisogni e le difficoltà, mostrando al contempo una grande sensibilità verso le nuove generazioni, i loro sogni e le loro aspettative per il futuro. Monsignor Costanzo è stato concretamente accanto a tutta la comunità nei momenti difficili dopo il terremoto del 1990; sempre vicino ai poveri, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alle persone più fragili e grazie al suo impegno pastorale la città ha vissuto momenti storici come la visita di Papa Giovanni Paolo II per la consacrazione del Santuario della Madonna delle Lacrime e il ritorno del corpo di Santa Lucia. Tanti ricordi personali mi legano a Monsignor Costanzo che all’essere un uomo colto e un fine teologo univa un’innata ironia e la grande capacità di accogliere e saper ascoltare. In questo momento di profonda commozione ci uniamo a tutta la Chiesa siracusana con la consapevolezza che i suoi insegnamenti, la sua profonda sensibilità e il suo operato resteranno sempre un punto di riferimento per tutti noi”.