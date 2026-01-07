Siracusa, i panetti di hashish in garage: arrestato

Nella mattinata di lunedì agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un quarantacinquenne, già noto alle Forze dell’Ordine.

Nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’indagato e all’interno del garage, hanno rinvenuto circa 950 gr di hashish, suddivisi in panetti e circa 50 gr di cocaina, nonché un bilancino di precisione e materiale da confezionamento.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Cavadonna in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto