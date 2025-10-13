Siracusa, i “Papà della domenica”: quando il calcio unisce e insegna valori

A Siracusa c’è un gruppo di papà che ha deciso di riscoprire il piacere del gioco e dell’amicizia attraverso il calcio. Si chiamano “I papà della domenica”, un’iniziativa nata spontaneamente tra genitori che si sono conosciuti grazie alle scuole calcio frequentate dai propri figli.

Tutto è cominciato quasi per caso: dopo gli allenamenti dei bambini, i padri hanno iniziato a incontrarsi la domenica per giocare insieme e condividere qualche ora di spensieratezza. Da quel momento il gruppo è cresciuto, diventando un vero e proprio punto di riferimento per chi ama lo sport come momento di socialità e non solo di competizione.

Lo scorso anno i “papà della domenica” hanno organizzato anche un torneo di calcio a 7, trasformando una semplice partita in un’occasione per stare insieme e dare il buon esempio ai più piccoli. Nel tempo, tra una sfida e l’altra, è nato un legame profondo, tanto che i partecipanti si definiscono ormai una grande famiglia.

Il gruppo non si limita a giocare: quando contattato, partecipa anche ad eventi di beneficenza e iniziative solidali, confermando che lo sport può essere un veicolo di valori positivi e di partecipazione civica.

“Il nostro obiettivo – raccontano i promotori – è trovare nel calcio la parte sana dello sport e trasmetterla ai nostri figli. Vogliamo lanciare un messaggio in controtendenza rispetto alle troppe immagini di violenza che arrivano dai campi: lo sport è amicizia, rispetto e condivisione. L’avversario non è un nemico, ma qualcuno con cui crescere“.

Un esempio semplice ma potente di come il calcio, anche lontano dai riflettori, possa continuare a insegnare.