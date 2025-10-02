Siracusa, i parcheggi privati alla Marina diventeranno stalli per residenti in Ortigia

Altri 116 posti auto riservati ai residenti in Ortigia. Sono stati individuati dal Comune di Siracusa, che ha avanzato una richiesta formale all’AdsP di Sicilia Orientale per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, finalizzate alla creazione di tre aree funzionali dedicate. La richiesta riguarda il viale Mazzini e il Foro Vittorio Emanuele II e ha come obiettivo la riconversione di alcuni parcheggi privati in stalli pubblici per i residenti del centro storico.

Il progetto presentato dal Comune prevede la realizzazione di tre aree di parcheggio per un totale di 54 + 23 stalli sul viale Mazzini (in concessione fino alla fine del 2024 rispettivamente alla società Easy parking e al Grand hotel) e 39 stalli nel Foro Italico (il parcheggio davanti alla “Marina”, affidato fino a dicembre scorso a Easy parking). La durata delle concessioni richieste è di 4 anni, con una superficie complessiva di 1.555 e 668 mq per il piazzale sul viale Mazzini e 883 mq per il Foro Vittorio Emanuele II.

Il Comune ha motivato la richiesta di queste nuove concessioni con la necessità di rispondere alle esigenze di sosta dei residenti di Ortigia, da sempre alle prese con la carenza di posti auto. E non intende rinnovare le concessioni a favore di Grand Hotel S.r.l. e Easy Parking S.r.l., le cui aree di sosta, precedentemente destinate a parcheggio privato, sono ora ritenute non più adeguate per le necessità della cittadinanza.

Le concessioni precedenti erano state rilasciate per il Grand Hotel S.r.l., che gestiva un parcheggio privato per i propri clienti, e per Easy Parking S.r.l., che si occupava della gestione di un parcheggio meccanizzato e di un’altra area di sosta. Tutte le concessioni sono scadute il 31 dicembre 2024 e l’amministrazione comunale ha deciso di creare una risorsa più accessibile per i residenti. Le parti interessate potranno presentare le proprie osservazioni e opposizioni, che saranno valutate dall’Autorità di Sistema Portuale. In caso di opposizione, infatti, la decisione finale spetterà all’Autorità stessa.