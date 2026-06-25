Siracusa, “I Persiani” in lingua dei segni al Teatro greco

Domenica 28 giugno 2026, la grande storia dell’inclusione torna a scriversi nel teatro greco di Siracusa.

L’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, in stretta collaborazione con la fondazione Inda e l’ENS sezioni provinciali di Siracusa, Ragusa e Catania, è fiera di presentare lo spettacolo accessibile per le persone sorde in occasione della rappresentazione dei “I Persiani”

Il Teatro Greco di Siracusa è stato il primo teatro di pietra al mondo a realizzare un simile progetto di accessibilità universale.

Tutto questo è possibile grazie al supporto degli Amici dell’Inda, che dal lontano 2012 contribuiscono a finanziare questo servizio, permettendo a tutti di vivere la magia del dramma antico.

Saranno ospitati circa 80 spettatori sordi con i loro accompagnatori provenienti dalle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

A rendere l’esperienza unica sul palco ci saranno delle straordinarie interpreti e performer LIS, in rappresentanza ufficiale delle tre sezioni provinciali ENS:

-ENS Catania:Daniela Bella

/ENS Siracusa:Salvina Magnano e Chiara Giudice

-ENS Ragusa:Sonia Muccio, Valeria Licitra e Evelyn Di Falco

All’evento parteciperanno ufficialmente anche i tre presidenti delle sezioni ENS coinvolte, uniti per celebrare un traguardo fondamentale di democrazia culturale e inclusione sociale.