Siracusa, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali come motore di sviluppo: confronto tra scuola, territorio e imprese

Si è svolto nei giorni scorsi, nell’Aula Magna dell’Istituto superiore “Federico II di Svevia” di Siracusa, il convegno “I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) nel settore agrario, turistico, alberghiero del territorio siracusano”.

L’evento ha acceso i riflettori sui PAT, pilastri dell’identità enogastronomica locale e risorse strategiche per lo sviluppo sostenibile del territorio, creando un virtuoso collegamento tra formazione scolastica e mondo produttivo.

A moderare il dibattito è stato il giornalista Carmelo Miduri, che ha evidenziato come, in questa fase di transizione, la professionalità degli studenti e la connessione tra comunicazione e competenza tecnica siano elementi essenziali per il rilancio del settore agricolo, fortemente intrecciato con tradizioni, cultura enogastronomica e turismo.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica Carmela Accardo, sottolineando l’importanza dei PAT e ricordando come l’iniziativa rientri in un calendario regionale dedicato al tema, che nel mese di novembre coinvolge la provincia di Siracusa. Ha inoltre rimarcato la straordinaria ricchezza enogastronomica della Sicilia, citando la Patata Novella di Siracusa come prodotto identitario.

Nel suo saluto istituzionale, Laura Lentini, vicaria del provveditore Luisa Giliberto, ha definito i PAT testimonianze storiche delle dominazioni passate, elementi fondamentali per la tutela della biodiversità e motori di sviluppo economico, confermando il pieno sostegno dell’Ufficio scolastico regionale.

Presenti anche Maria Teresa Cirmena, dirigente dell’Istituto “Archimede” di Rosolini, oltre a docenti e studenti dell’Istituto “Paolo Calleri” di Marzamemi.

Il confronto è entrato nel vivo con una serie di contributi specialistici.

Francesco Annino, presidente nazionale CNA Agricoltura, imprenditore agricolo e ristoratore, ha evidenziato il legame inscindibile tra turismo ed enogastronomia. Ha ricordato che i PAT, presenti in un apposito registro da 25 anni, non sono solo prodotti, ma raccontano identità, storia e sacrifici delle comunità che li hanno custoditi. Nell’era della globalizzazione, rappresentano tipicità locali ricercate dai turisti come vere “esperienze sensoriali”.

Annino ha inoltre richiamato l’impegno della CNA accanto ai produttori e ha citato l’esempio dell’Arancio Ovale di Sortino, lanciando un appello contro lo spopolamento delle campagne e per favorire il ricambio generazionale.

Michele Lonzi, già direttore generale dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, ha sottolineato il ruolo strategico del settore agricolo siracusano, sede di alcune delle aziende più importanti del Sud Italia. Parlando della Patata di Siracusa, ha ricordato che si tratta di un prodotto frutto di un miglioramento genetico naturale, pur non essendo ancora riconosciuto come DOP per carenza di coesione tra i produttori. Ha ribadito che la patata rappresenta la principale risorsa agricola locale, occupando il 50% del territorio coltivabile, con varietà celebri come la Novella e la Rossa. Ha concluso evidenziando l’urgenza di coordinamento, innovazione e collaborazione per contrastare problemi come l’impoverimento del terreno.

Francesca Maugeri, dell’azienda Lucio Maugeri, forte di una formazione maturata in Olanda — Paese all’avanguardia nella ricerca sulla patata — ha raccontato la sua esperienza professionale. Rientrata in Sicilia, ha applicato le competenze acquisite puntando sul rispetto dei tempi della terra, sulla lotta alle difficoltà climatiche e sulla scelta di varietà più resistenti ai patogeni, come Arizona e Levante. Ha illustrato l’impegno per una produzione a residuo zero, con riduzione di acqua e pesticidi, e ha confermato che la mancata DOP è causata dalla scarsa collaborazione tra produttori. Il futuro, ha detto, è un equilibrio tra tradizione e innovazione.

La docente Rosetta De Luca, del “Federico II di Svevia”, esperta di Scienza e Cultura dell’Alimentazione, ha offerto un quadro normativo sui PAT e ha ricordato le proprietà antiossidanti della patata, in particolare della sua buccia.

A chiudere la sessione è stato Massimo Franco, docente di Scienze Agrarie, che ha messo in evidenza il ruolo dell’agricoltura nella tutela ambientale, sottolineando come i pagamenti legati alla CO₂ possano rappresentare un’importante risorsa. Ha ribadito che l’applicazione concreta delle competenze al territorio è la chiave per lo sviluppo dell’agricoltura d’eccellenza.

Il dibattito ha visto una partecipazione attiva e appassionata degli studenti del “Federico II di Svevia” (indirizzi Agrario e Alberghiero – Enogastronomia) e degli allievi e docenti del “Paolo Calleri” di Marzamemi, segno del grande interesse delle nuove generazioni verso la valorizzazione delle eccellenze locali.