Siracusa, i pupi in corsia portano sorrisi: teatro e magia per i piccoli pazienti

Un momento di leggerezza tra le corsie ospedaliere, dove per qualche istante la malattia lascia spazio alla fantasia. È tornato nei reparti di Pediatria dell’Asp di Siracusa lo spettacolo teatrale “S.O.S Pupi in Corsia” della Compagnia dell’Opera dei Pupi del Teatro Alfeo Vaccaro-Mauceri.

Dopo le tappe negli ospedali di Lentini e Avola, questa mattina lo spettacolo ha fatto tappa nel capoluogo aretuseo, regalando ai piccoli pazienti e alle loro famiglie circa 30 minuti di emozioni, sorrisi e spensieratezza.

Scritto da Alfredo Mauceri, lo spettacolo è pensato appositamente per i bambini e si inserisce in un progetto di teatro sociale, dove l’antica arte dei pupi siciliani diventa uno strumento di conforto, resilienza e speranza.

La storia si svolge nell’immaginario “Ospedale dei Sorrisi” e vede protagonista l’infermiera Clara che, per un equivoco, si convince di essere una dottoressa specializzata nella cura di pupi e marionette. Attraverso il gioco e l’interazione, vengono affrontati temi delicati come la solitudine, l’accettazione e la ricerca della propria identità.

In scena Donatella Liotta, Paolo La Mesa e Salvo Canto, che con sensibilità e ironia riescono a trasformare la corsia in uno spazio di narrazione e condivisione.

Tra un termometro, una flebo e qualche colpo di tosse, questa mattina nei reparti si sono accesi sorrisi sinceri, segno di quanto anche un piccolo gesto possa fare la differenza.