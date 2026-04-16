Siracusa, i Pupi raccontano il lavoro: via al progetto che unisce Opera dei Pupi, professionisti e impresa

Siracusa vuole scrivere, nelle prossime sere, una pagina nuova della propria storia civile. Con lo spettacolo inaugurale del 24 aprile, alla presenza dei rappresentanti di Confindustria Siracusa, prenderà l’avvio il progetto “I Pupi e il linguaggio del lavoro – Un percorso condiviso tra le associazioni di categoria e gli Ordini professionali di Siracusa”, un’iniziativa culturale senza precedenti che unisce il patrimonio immateriale dell’Opera dei Pupi — riconosciuto dall’Unesco — con il mondo delle professioni, dell’impresa e del lavoro organizzato.

Il progetto, promosso dal Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri — ente teatrale di rilevanza nazionale riconosciuto dal Ministero della Cultura — prevede un calendario stabile di appuntamenti serali gratuiti, ogni venerdì alle ore 19:30, destinati di volta in volta alle diverse componenti della società organizzata: associazioni di categoria, Ordini e Collegi professionali, cooperative, consorzi e organizzazioni del mondo agricolo e agroalimentare.

Il senso profondo dell’iniziativa risiede in una intuizione tanto semplice quanto potente: la cultura e il lavoro parlano la stessa lingua. L’Opera dei Pupi racconta da secoli i valori dell’onore, della giustizia, del dovere e della comunità. Le associazioni di categoria e gli Ordini professionali custodiscono, con pari dignità, la storia delle competenze, della responsabilità sociale e della rappresentanza collettiva. In questo incontro, Siracusa ritrova se stessa.

I rappresentanti del lavoro e delle professioni escono dai propri palazzi per dialogare con la città attraverso il linguaggio universale del teatro. Non si tratta di una celebrazione, ma di un gesto identitario: riconoscersi parte di una storia comune, che affonda le radici nell’antichità greca e attraversa i secoli fino a noi.

Il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri — con i suoi circa 500 spettacoli annuali, i 30.000 visitatori, il Museo, il laboratorio artigianale e il programma sociale SOS Pupi rivolto ai reparti pediatrici ospedalieri — rappresenta oggi uno dei presìdi culturali più solidi e riconoscibili della Sicilia orientale.

I siracusani che scelgono di difendere questo patrimonio, di attraversarlo e di viverlo, compiono un atto di cittadinanza consapevole. Così come i rappresentanti delle categorie produttive e professionali che hanno accolto l’invito del Teatro testimoniano, con la loro presenza, una visione del lavoro che va oltre l’interesse particolare: una visione di comunità.

Il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri esprime profonda gratitudine a Confindustria Siracusa per aver accolto con slancio l’invito, comprendendone il grande valore e voler inaugurare un percorso che si annuncia lungo e fecondo.

Nei prossimi mesi, il calendario degli appuntamenti coinvolgerà progressivamente tutte le organizzazioni economiche e professionali della provincia: dalle associazioni del sistema produttivo e imprenditoriale alle organizzazioni agricole, dagli Ordini forensi e sanitari ai Collegi tecnici, in un programma che intende abbracciare l’intero tessuto del lavoro siracusano.

Con questo progetto, Siracusa si candida a diventare un modello nazionale di dialogo tra cultura e mondo produttivo.

Un luogo in cui i Pupi continuano a parlare alla comunità.

Un luogo in cui il lavoro trova nel teatro la propria voce più antica e più vera.

Un luogo in cui la storia non si contempla soltanto, ma si vive.

Il prossimo appuntamento sarà comunicato a breve. Si invitano le associazioni di categoria e gli Ordini professionali interessati a manifestare la propria adesione.