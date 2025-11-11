Siracusa, i ragazzi del Wojtylia-Chindemi primi al contesto “Stop alle dipendenze”

Un importante riconoscimento per l’Istituto Wojtylia-Chidemi diretto dalla dirigente Stefania Bellofiore, che si è aggiudicato il Primo Posto Provinciale nella categoria Elaborati Multimediali del concorso “STOP ALLE DIPENDENZE. IL CORAGGIO DELLA LIBERTÀ”, promosso per sensibilizzare i giovani sui temi della prevenzione e delle scelte consapevoli.

Protagonisti del successo sono stati gli alunni della classe 3A della Scuola Secondaria di I Grado, autori del video “Essere ad un bivio”, uno spot in formato video-fumetto animato ideato e realizzato con grande creatività e spirito di squadra.

L’opera invita a riflettere sul momento cruciale delle scelte che ciascuno si trova ad affrontare nella vita, trasmettendo un messaggio profondo: scegliere la libertà e la consapevolezza è il primo passo per dire no a ogni forma di dipendenza.

“Un’esperienza che ci ha fatto riflettere su quanto sia importante la nostra forza per prendere la decisione giusta, specialmente quando ci sentiamo ad un bivio – raccontano gli studenti –. Abbiamo imparato che volare è sempre meglio che affondare!”.

Il risultato ottenuto rappresenta un grande motivo d’orgoglio per tutto l’istituto. “Siamo fieri dei nostri ragazzi e del messaggio che hanno saputo trasmettere con maturità e sensibilità”, ha commentato la dirigente Stefania Bellofiore, ringraziando anche le docenti referenti che hanno accompagnato e guidato gli alunni nel percorso creativo.

Ora l’entusiasmo cresce in vista del prossimo traguardo: la Finale Regionale, che si terrà a Palermo il 16 dicembre. Un appuntamento importante che vedrà i giovani studenti rappresentare la provincia e portare ancora più in alto il nome del loro istituto.