Siracusa, i ringraziamenti di due neo genitori al reparto di Ostetricia-Ginecologia dell’Umberto I

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento indirizzata al reparto di Ostetricia-Ginecologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa, inoltrata attraverso Riferimento Civico della Salute, firmata da due neo genitori.

“Vogliamo ringraziare di cuore il dott. Antonino Marotta, professionista eccezionale sotto ogni punto di vista: competente, professionale e, soprattutto, profondamente umano. In ogni momento, sia prima del parto che subito dopo, il dott. Marotta ha risposto tempestivamente a ogni nostro dubbio e perplessità, facendoci sentire sempre protetti e rassicurati.





Non solo ha gestito la situazione con incredibile maestria tecnica, ma lo ha fatto con un calore e una disponibilità che vanno oltre la semplice professionalità. “Sempre sul pezzo”, come diremmo noi, pronto a intervenire non appena lo contattavamo, rendendoci protagonisti sereni di un momento delicato e carico di emozioni. La nascita di *********, benché prematura, è stata vissuta con fiducia e gioia grazie alla sua presenza rassicurante. Lo descriviamo senza esitazione come “un’eccellenza vera e propria” nel suo campo: un ginecologo che mette la competenza al servizio di un’attenzione umana straordinaria.

Grazie, dott. Marotta, per averci donato il più grande regalo: la vita del nostro bambino. Non finiremo mai di ringraziarla per la dedizione, la disponibilità e il cuore con cui ci ha seguito”.