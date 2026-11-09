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Siracusa, i salumi di mare dello chef Di Falco al mercato ittico per “Sussurri di Mare”

di Oriana Gionfriddo ·
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Bresaola di tonno, salamino di pesce spada e ‘nduja di spigola. Mercoledì 11 novembre, il mercato ittico di Siracusa ospita lo show cooking dello chef Vincenzo Di Falco di Yacht – Dining Destination. L’appuntamento fa parte di “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, il progetto del Comune in programma mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. Per due giorni cittadini, studenti e visitatori potranno partecipare a incontri, laboratori e iniziative sulla tradizione gastronomica del territorio.

Il progetto vuole valorizzare il pesce azzurro, tramandare la cultura marinara di Siracusa e far conoscere l’importanza della pesca sostenibile. Al centro ci sono tre pesci simbolo del Mediterraneo: alici, sarde e sgombri, importanti per la cucina locale e per la piccola pesca costiera.

“Il pesce azzurro è fondamentale per la cucina tradizionale siciliana – spiega Di Falco – Nella mia cucina valorizzo i piccoli pesci, come acciughe, sardine e sgombri, ma anche il tonno e gli alletterati. Oggi sono poco utilizzati perché si preferisce il pesce senza spine”.

La sua proposta per portarli in tavola è quella dei salumi di mare. “Ho trasformato il pesce, dandogli una nuova veste – racconta lo chef – Lavoriamo il pesce spada, il tonno, la seppia, dando loro forme il più possibile simili ai salumi che conosciamo tutti”.

È un’idea innovativa, e Di Falco è il primo a proporla a Siracusa. Unisce i valori nutrizionali del pesce azzurro a uno stile che lo stesso chef definisce “pop”. Lo stesso vale per il suo ristorante sul lungomare Alfeo, in Ortigia, che punta a diventare un punto di riferimento non solo per i turisti ma anche per i siracusani. Di Falco è giovane, sorridente e ha una vera passione per il pesce e per la cucina.

“Ne assaggeremo delle belle – anticipa – Avremo la bresaola di tonno, il salamino di pesce spada e la ‘nduja di spigola”.

Durante le due giornate di “Sussurri di Mare” ci saranno anche attività educative, racconti dei pescatori, dimostrazioni in cucina e strumenti digitali. I partecipanti scopriranno il percorso del pesce dal mare alla tavola e il legame tra alimentazione, tradizioni e tutela del mare.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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