Siracusa, i salumi di mare dello chef Di Falco al mercato ittico per “Sussurri di Mare”

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Video · L'intervista

Bresaola di tonno, salamino di pesce spada e ‘nduja di spigola. Mercoledì 11 novembre, il mercato ittico di Siracusa ospita lo show cooking dello chef Vincenzo Di Falco di Yacht – Dining Destination. L’appuntamento fa parte di “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, il progetto del Comune in programma mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. Per due giorni cittadini, studenti e visitatori potranno partecipare a incontri, laboratori e iniziative sulla tradizione gastronomica del territorio.

Il progetto vuole valorizzare il pesce azzurro, tramandare la cultura marinara di Siracusa e far conoscere l’importanza della pesca sostenibile. Al centro ci sono tre pesci simbolo del Mediterraneo: alici, sarde e sgombri, importanti per la cucina locale e per la piccola pesca costiera.

“Il pesce azzurro è fondamentale per la cucina tradizionale siciliana – spiega Di Falco – Nella mia cucina valorizzo i piccoli pesci, come acciughe, sardine e sgombri, ma anche il tonno e gli alletterati. Oggi sono poco utilizzati perché si preferisce il pesce senza spine”.

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La sua proposta per portarli in tavola è quella dei salumi di mare. “Ho trasformato il pesce, dandogli una nuova veste – racconta lo chef – Lavoriamo il pesce spada, il tonno, la seppia, dando loro forme il più possibile simili ai salumi che conosciamo tutti”.

È un’idea innovativa, e Di Falco è il primo a proporla a Siracusa. Unisce i valori nutrizionali del pesce azzurro a uno stile che lo stesso chef definisce “pop”. Lo stesso vale per il suo ristorante sul lungomare Alfeo, in Ortigia, che punta a diventare un punto di riferimento non solo per i turisti ma anche per i siracusani. Di Falco è giovane, sorridente e ha una vera passione per il pesce e per la cucina.

“Ne assaggeremo delle belle – anticipa – Avremo la bresaola di tonno, il salamino di pesce spada e la ‘nduja di spigola”.

Durante le due giornate di “Sussurri di Mare” ci saranno anche attività educative, racconti dei pescatori, dimostrazioni in cucina e strumenti digitali. I partecipanti scopriranno il percorso del pesce dal mare alla tavola e il legame tra alimentazione, tradizioni e tutela del mare.