Attualità · IGIENE URBANA

FP Cisl, FIT Cisl e UIL Trasporti Siracusa incontreranno i vertici di Risam, l’azienda gestore del servizio di igiene urbana nel capoluogo, il prossimo 24 novembre. I tre segretari Jose Sudano, Alessandro Valenti e Silvio Balsamo, nei giorni scorsi avevano chiesto un incontro urgente denunciando gravi criticità in materia di sicurezza, organizzazione del lavoro e condizioni dei lavoratori presso il cantiere di igiene ambientale di Siracusa.

I sindacalisti avevano riportato una serie di criticità che ritengono ormai gravi e che mettono insieme problematiche organizzative, carenze gestionali e condizioni operative che destano ormai fortissima preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dalla mancanza di un preposto alla gestione dell’organizzazione giornaliera allo stato in cui versano numerosi mezzi aziendali. Dalla alla mancata fornitura del vestiario da lavoro alla possibilità di non potere garantire un servizio adeguato.

“La disponibilità e il senso del dovere dei lavoratori non possono diventare uno strumento per compensare le carenze aziendali, – scrivono Sudano, Valenti e Balsamo – né possono essere utilizzati come giustificazione per il protrarsi di condizioni che non garantiscono adeguati standard di sicurezza e dignità professionale. Contestualmente, riteniamo opportuno coinvolgere il Sindaco di Siracusa affinché possa prendere piena consapevolezza delle condizioni in cui opera il personale addetto al servizio di igiene ambientale e, per quanto di propria competenza, farsi parte attiva nel sollecitare una rapida risoluzione delle criticità evidenziate”.