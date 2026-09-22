Siracusa, i volontari di Protezione civile festeggiano il patrono san Pio da Pietrelcina

Attualità · Domani

Domani (23 settembre) è il giorno in cui si festeggia san Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari della Protezione civile italiana che, secondo tradizione, rendono omaggio al santo. A Siracusa, il Comune ha organizzato un’iniziativa con la collaborazione della chiesa di San Corrado Confalonieri.

Il programma prevede alle 17 il suono delle campane per annunciare il giorno di festa, seguito dalla recita del Rosario, che precede la messa delle 18 celebrata da padre Giancarlo Fano e animata dal coro parrocchiale. Al termine è previsto l’omaggio floreale al simulacro di san Pio da Pietrelcina da parte delle autorità civili, militari e religiose, a cui seguirà la benedizione dei mezzi della Protezione civile comunale. Il Dipartimento regionale sarà rappresentato dal dirigente Biagio Bellassai.

“La festa di San Pio – dicono sindaco Francesco Italia e l’assessore Sergio Imbrò – è un’occasione preziosa per stringerci attorno ai nostri volontari e riconoscere il valore del loro impegno quotidiano al servizio della città. La benedizione dei mezzi, che chiuderà la celebrazione, è un gesto semplice ma carico di significato poiché accompagna, simbolicamente, il lavoro di chi ogni giorno si mette a disposizione della comunità nei momenti di difficoltà. Ringraziamo la parrocchia San Corrado Confalonieri per aver accettato di ospitare questo momento di fede e di comunità“.