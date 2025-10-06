Siracusa, identificato il cadavere ritrovato a Targia: l’uomo sarebbe stato vittima di un pestaggio

È stato identificato l’uomo trovato morto lo scorso 24 settembre in un terreno nei pressi dell’area dove era in corso il montaggio di un circo, a Targia. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, appartiene a un uomo affetto da disturbi psichiatrici, ospite di una struttura assistenziale della zona, che ne aveva denunciato la scomparsa ad agosto.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa e affidate alla Squadra Mobile, hanno fatto emergere un quadro più grave di quanto inizialmente ipotizzato.

Dall’autopsia disposta dal pm Federica Zambon sono infatti emersi segni compatibili con un pestaggio, che fanno ora propendere gli inquirenti per l’ipotesi di omicidio. Resta il mistero sulle circostanze della morte e sulla dinamica dei fatti. L’uomo sarebbe deceduto da diverse settimane prima del ritrovamento, eppure – sottolineano gli investigatori – il corpo non sarebbe mai stato notato, nonostante la zona sia attraversata quotidianamente da numerose auto.

Sul posto, il giorno del ritrovamento, erano intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica per i rilievi tecnici. Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e identificare chi possa aver avuto un ruolo nel pestaggio che ne ha causato la morte.