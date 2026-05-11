Siracusa, ieri l’Ottava di Santa Lucia: la Patrona è tornata in Cattedrale

Santa Lucia è tornata in Cattedrale. Ieri, in occasione dell’Ottava, si è tenuta la tradizionale processione – dalle 18.30 in poi – che ha attraversato le vie di Ortigia, da piazza Duomo a via Picherali, largo Aretusa, via Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza San Giuseppe, via della Giudecca, via Maestranza, piazza Minerva e ritorno in piazza Duomo. Al termine, il simulacro è stato riposto nella nicchia della Cappella di Santa Lucia, sancendo la conclusione dei festeggiamenti.

Il tema scelto per il 2026 è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagna l’intera celebrazione. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha inoltre invitato i cittadini ad abbellire balconi e finestre, contribuendo a rendere la città ancora più accogliente e suggestiva durante i festeggiamenti.