Siracusa, Igiene ambientale. Il Tribunale dà ragione a Ugl: elezioni Rsu e Rlssa da rifare

Il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione Lavoro e Previdenza, ha accolto il reclamo presentato dalla Ugl Federazione Sindacale Igiene Ambientale di Siracusa e ha disposto la ripetizione delle elezioni per il rinnovo della Rsu e dei Rlssa nel cantiere Tekra di Siracusa, ordinando che alle nuove operazioni elettorali vengano ammesse anche le liste del sindacato, inizialmente escluse. L’ordinanza, depositata il 5 marzo 2026, riforma il precedente provvedimento monocratico che aveva invece rigettato il ricorso della Ugl.

Al centro del contenzioso ci sono le elezioni sindacali svoltesi il 3 e 4 dicembre 2024 per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA) della Tekra s.r.l. nel cantiere di Siracusa.

La Ugl aveva denunciato l’illegittimità della propria esclusione dalla competizione elettorale, sostenendo di essere organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di settore e quindi legittimata a presentare le liste secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.

Il Collegio ha ritenuto fondata la tesi della Ugl. Secondo i giudici, il regolamento elettorale va interpretato nel senso che possono partecipare alle elezioni, con la procedura semplificata prevista, sia le organizzazioni sindacali stipulanti sia quelle firmatarie del contratto collettivo nazionale. Su questo punto il Tribunale ha chiarito che le organizzazioni stipulanti sono quelle che hanno partecipato alla trattativa negoziale; le organizzazioni firmatarie sono quelle che hanno sottoscritto successivamente il contratto, pur senza aver preso parte al negoziato. Partendo da questa distinzione, il Collegio ha ritenuto che la Ugl, in quanto organizzazione firmataria del Ccnl di settore, avrebbe dovuto essere ammessa alla presentazione delle proprie liste.

Per i giudici, l’esclusione della Ugl ha inciso in modo tale da rendere necessario rifare l’intera procedura. Nell’ordinanza si evidenzia anche il rischio di un danno irreparabile: attendere i tempi di un giudizio ordinario avrebbe comportato il consumo, in tutto o in gran parte, del mandato elettorale triennale, con pregiudizio per il sindacato e per la tutela dei lavoratori. Per questo il Tribunale ha ordinato alla Commissione elettorale di ripetere le operazioni di voto, questa volta ammettendo anche le liste presentate dalla Ugl Igiene Ambientale.

Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio; la condanna della Commissione elettorale al rimborso delle spese della fase di reclamo in favore della Ugl. In sostanza, la decisione riapre completamente la partita sindacale nel cantiere Tekra di Siracusa: il voto per RSU e RLSSA dovrà essere rifatto.