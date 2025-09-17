Siracusa, igiene urbana, illuminazione, verde pubblico e lotta agli evasori Tari: l’intervista con il sindaco Italia

Un lungo e articolato incontro con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha offerto uno spunto importante per fare il punto della situazione sulla gestione cittadina e sui futuri progetti in corso. L’intervista ai nostri microfoni è stata un’occasione per approfondire temi cruciali come la raccolta differenziata, la gestione del verde pubblico, la mobilità, la sicurezza e i grandi progetti di investimento che stanno segnando il presente e il futuro di Siracusa.

Il sindaco Italia ha ribadito l’importanza della raccolta differenziata come pilastro delle politiche ambientali della città, dopo che, quando è arrivato al Comune, il dato era un deludente 3,5%. Attualmente, Siracusa si attesta al 53%, ma l’obiettivo è quello di raggiungere il 65%, una soglia considerata più che accettabile.

Per farlo, l’amministrazione punta alla tariffazione puntuale, un sistema che premia i cittadini virtuosi e penalizza chi non differenzia correttamente. Grazie alla sperimentazione partita a Cassibile, il nuovo sistema prevede che i cittadini paghino in base alla quantità di rifiuti conferiti. In sostanza, chi differenzia di più, paga meno.

Inoltre, un’ulteriore risorsa fondamentale è rappresentata dalla Polizia Municipale, con l’assunzione di circa 40 nuovi agenti, di cui 25 dedicati al nucleo Ambientale. Grazie ai controlli “porta a porta”, si intende combattere l’evasione della Tari, con sanzioni pesanti per chi non paga o non rispetta le regole, fino a 4.000 euro di multa.

Un altro tema trattato dal sindaco di Siracusa è la lotta all’abbandono dei rifiuti e alle discariche abusive. Con l’introduzione di leggi più severe, l’abbandono dei rifiuti è diventato reato penale, con sanzioni che possono arrivare al sequestro del mezzo utilizzato per scaricare i rifiuti. Il sindaco Italia non ha nascosto la sua determinazione a combattere questa piaga, precisando che Siracusa non è una città sporca a causa della Tekra (l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti), ma a causa di comportamenti scorretti da parte di alcuni cittadini. I controlli, grazie agli agenti dedicati alla Polizia Ambientale, sono destinati a continuare con sempre maggiore intensità.

Il primo cittadino ha anche parlato del futuro bando per la gestione dell’igiene urbana, in scadenza nel 2027, e di come l’amministrazione stia già lavorando per migliorare il servizio e l’efficienza della raccolta rifiuti in città. Un aspetto cruciale del nuovo bando sarà l’introduzione della tariffa puntuale in tutta Siracusa. Il sindaco ha sottolineato che tale sistema rappresenta una condizione essenziale per il miglioramento delle politiche ambientali.

Tra gli altri temi trattati anche quelli del verde pubblico e della manutenzione delle aree verdi. Qui il sindaco ha espresso il proprio disappunto per i ritardi nei servizi di manutenzione. La manutenzione del verde, secondo Italia, non è legata a un problema di costi, ma piuttosto a un problema di efficienza amministrativa.

Il sindaco ha specificato che in alcuni quartieri, come la zona Umbertina e Ortigia, presentino vasi e piante secche che non sono stati sostituiti secondo le tempistiche previste dal contratto, sollecitando l’ufficio competente a prendere provvedimenti immediati.

Un altro argomento trattato è quello della Polizia Municipale. Il sindaco Italia ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’attuale comandante, la dottoressa Carrara, ma vista l’indizione di un bando che ha prodotto una terzina di nomi, non ha escluso che i tre candidati a dirigere il Corpo della Municipale nei prossimi mesi possano essere auditi.

Il sindaco Italia ha anche voluto sottolineare come l’amministrazione abbia deciso di investire su nuovi agenti destinati al controllo ambientale, con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale legata alla Tari e rafforzare la sicurezza dei cittadini. Questo, grazie all’introduzione della videosorveglianza e a nuovi finanziamenti, mira a rendere Siracusa una città più sicura e più attenta all’ambiente.

Altro argomento trattato quello del futuro della mobilità urbana, un tema fondamentale per migliorare la vivibilità della città. In particolare, si è discusso del futuro dei parcheggi e dell’estensione della Ztl. Sebbene l’estensione alla zona Umbertina sia rimasta solo una proposta teorica, il sindaco ha confermato che dal prossimo anno si procederà con il potenziamento della zona a traffico limitato alla fine di corso Umberto.

A questo si aggiunge l’intenzione di dare gestione i parcheggi ai privati, al fine di garantire una maggiore efficienza e sfruttare appieno il potenziale delle aree di sosta cittadine.

Inoltre, il sindaco ha parlato di miglioramenti nei trasporti pubblici. Il servizio Sais ha ricevuto apprezzamenti dai cittadini, che ne hanno elogiato l’efficienza, ma il primo cittadino ha comunque ribadito che è necessaria una maggiore capillarità dei mezzi pubblici per raggiungere ogni angolo della città, riducendo la congestione del traffico.

Il sindaco Italia ha concluso l’incontro con una riflessione sul bilancio del Comune di Siracusa, che è stato definito solido e capace di supportare progetti ambiziosi. Grazie a una buona gestione, sono stati investiti oltre 100 milioni di euro in opere pubbliche, un passo fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture cittadine e la creazione di nuovi servizi per i cittadini.

Guardando al futuro, il sindaco ha parlato anche delle sue ambizioni politiche e dei piani post-sindacatura. Il suo secondo mandato potrebbe concludersi anticipatamente (nel 2027?) in caso di elezioni nazionali, ma Italia ha confermato che intende continuare a servire la città fino all’ultimo giorno del suo incarico, portando a termine i progetti in corso.

Inoltre, ha lanciato un appello ai deputati regionali affinché sostengano l’amministrazione, in particolare per risolvere problematiche legate alla gestione dei reflui del Porto Grande e alla vicenda del contenzioso Talete, un’importante sfida per il futuro della città.

Chiusura dedicata alle vicende dell’area militare di via Elorina e allo sbocco al mare di via Iceta.

Per quanto riguarda la questione dell’ex idroscalo di via Elorina, il sindaco ha fatto sapere che si sentirà nuovamente a breve con Difesa Servizi dopo essere venuto a conoscenza di una presa di posizione da parte del Ministero sul futuro della sede dell’Aeronautica. Il sindaco ha dichiarato che questa posizione è in assoluto contrasto con tutta la valorizzazione dell’area del porto e che sarà “assolutamente fermo” su questo punto.

Italia ha spiegato che, al di là di un bando, pare sia stato emesso un documento recente che prevede che quell’area diventerà nuovamente strategica per gli elicotteri e quant’altro. Il sindaco al contempo ha espresso “enorme rispetto” per l’Aeronautica Militare e ha ringraziato il nuovo comandante per l’ottima collaborazione con il Comune di Siracusa e la Fondazione Inda.

Tuttavia, ha sottolineato che se la base dell’Aeronautica dovesse smettere di essere ciò che è oggi per diventare un presidio militare avanzato e operativo, questo sarebbe totalmente in antitesi con la vocazione naturalistica, diportistica e turistica di tutta quell’area. Questa preoccupazione è amplificata dal fatto che il porto grande verrà liberato dai reflui e quell’area diventerà balneabile e fruibile, valorizzando il meraviglioso porto di Siracusa e tutte le attività che si svolgono sul lungomare.

Il primo cittadino di Siracusa ha concluso dicendo che se l’Aeronautica dovesse assumere un tale ruolo, si rischierebbe di vivere il paradosso di essere una città di mare con pochi sbocchi al mare

In riferimento allo sbocco a mare di Via Iceta, il sindaco ha affermato di essere stato uno dei primi a segnalare la questione all’ufficio e alla Capitaneria di Porto per le dovute verifiche. Ha dichiarato di essere contrario a ogni tipo di abuso edilizio e favorevole a ripristinare tutti gli accessi al mare pubblici, nel pieno rispetto della legalità. Ha anche fatto riferimento alla creazione di nuovi accessi al mare, come una nuova scala dopo Calarossa, e alla previsione di un ulteriore solarium in una zona di Ortigia per aumentare l’accesso al mare