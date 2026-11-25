Attualità · rifiuti

È saltato l’incontro in videoconferenza tra i vertici di Risam e le organizzazioni sindacali Ugl, Cgil, Cisl e Uil, convocato per affrontare la situazione dell’appalto di igiene urbana di Siracusa dopo il fallimento di Tekra, società che aveva concesso in affitto il ramo d’azienda a Risam. A denunciare quanto accaduto è Paolo Iacono, segretario provinciale dell’Ugl Igiene Ambientale – che rappresenta più di un terzo della forza lavoro nel cantiere Risam -, che attribuisce il mancato svolgimento della riunione alle divergenze tra le organizzazioni sindacali sulle modalità del confronto con l’azienda.

“In un momento così delicato, l’unità sindacale sarebbe stata fondamentale – afferma Iacono -. Era il primo incontro e avremmo avuto l’opportunità di ascoltare direttamente i vertici aziendali, conoscere la situazione e comprendere quali fossero le problematiche interne all’impresa”.

Secondo quanto riferito dal sindacalista, anche il rappresentante della gestione giudiziaria avrebbe manifestato disappunto per le divergenze emerse tra le sigle sindacali, considerata la quantità e la rilevanza delle questioni da affrontare: “Come Ugl abbiamo manifestato la nostra disponibilità ad aprire il tavolo, purché si andassero ad affrontare le problematiche esistenti, a tutela dei lavoratori e nell’interesse della cittadinanza, scongiurando eventuali rischi di interruzione del servizio. Era un’occasione importante per conoscere la reale situazione dell’azienda”.

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Iacono auspica quindi una nuova convocazione, rilanciando la necessità di un confronto unitario e superando le contrapposizioni interne al mondo sindacale. “Alcuni di noi, oltre a ricoprire incarichi sindacali, lavorano direttamente all’interno del cantiere di Siracusa e avvertono quotidianamente l’importanza di questo confronto – prosegue il segretario dell’Ugl -. Invito i segretari delle federazioni dell’igiene ambientale a ritrovare l’unità necessaria per incontrare l’impresa e comprendere quale sia la situazione attuale”.

Al centro delle preoccupazioni dell’Ugl restano le prospettive occupazionali, gli aspetti organizzativi del cantiere e la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti. “L’Ugl è aperta a qualsiasi confronto – conclude Iacono -. Ci scusiamo con i lavoratori del cantiere per non essere riusciti a portare avanti una riunione così importante, nella quale avremmo dovuto affrontare questioni rilevanti sotto il profilo occupazionale e organizzativo”.