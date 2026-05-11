Siracusa, il 18 maggio torna la Giornata internazionale dei musei

Anche quest’anno la Regione Siciliana partecipa alla Giornata internazionale dei musei, promossa da Icom (International council of museums) e in programma il 18 maggio. In questa occasione, i parchi archeologici e i luoghi della cultura dell’Isola propongono iniziative e programmi partecipativi aperti a cittadini e visitatori.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Musei che uniscono un mondo diviso”, filo conduttore delle celebrazioni per l’80° anniversario di Icom. Un messaggio che richiama il ruolo dei musei come spazi di incontro, dialogo e partecipazione, capaci di favorire lo scambio culturale e rafforzare il senso di comunità contribuendo alla promozione della pace e della comprensione reciproca.

“La Regione Siciliana – dice l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – partecipa sempre con convinzione e grande disponibilità alle iniziative, promosse a livello nazionale e internazionale, che valorizzano i luoghi della cultura perché rappresentano occasioni importanti per avvicinare sempre più persone al patrimonio artistico e culturale e per stimolare riflessioni sui grandi temi del nostro tempo. Il tema scelto quest’anno assume un significato ancora più profondo in un periodo segnato da conflitti e tensioni internazionali: davanti alle brutture della guerra, l’arte, la cultura e la bellezza possono e devono diventare strumenti di dialogo, di pace e di unione tra i popoli”