Siracusa, il 28 e 29 luglio Veglia e Pellegrinaggio per la Lacrimazione della Madonna

Attualità · 73° Anniversario

Martedì 28 e mercoledì 29 luglio 2026 si terranno a Siracusa i tradizionali appuntamenti di preghiera legati alla Lacrimazione della Madonna, a un mese esatto dalle celebrazioni del 73° Anniversario.

La devozione affonda le radici nella notte tra il 28 e il 29 agosto 1953, quando in via degli Orti 11 la giovane mamma Antonina rischiò di morire a causa di gravi crisi epilettiche, con perdita della vista e della coscienza. La mattina del 29 agosto 1953, riacquistata la vista, fu proprio lei la prima ad accorgersi della Lacrimazione della Madonna.

Da allora, ogni 28 del mese si tiene una veglia di preghiera nella Casa del Pianto, mentre il 29 una processione ripercorre il tragitto da Via degli Orti al Santuario, seguendo lo stesso percorso compiuto dal Quadretto miracoloso, che nei giorni successivi alla Lacrimazione fu dapprima traslato in Piazza Euripide, poi nella Cripta del Santuario nel 1968 e infine nella Basilica nel 1994.

Il programma

Martedì 28 luglio

Ore 18.00 – Veglia di Preghiera nella Casa del Pianto, in Via degli Orti 11, Siracusa

Mercoledì 29 luglio

Ore 18.00 – Pellegrinaggio mariano mensile dalla Casa del Pianto al Santuario

Ore 19.00 – Santa Messa presieduta da don Francesco Mangiafico, parroco della Parrocchia San Michele di Palazzolo Acreide (SR), trasmessa su TV2000, canale 28 del digitale terrestre