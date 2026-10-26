Siracusa, il 28 ottobre un tavolo territoriale per avvicinare scuola e imprese del turismo

Attualità · Incontro

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Rafforzare il rapporto tra formazione e mondo del lavoro e creare nuove opportunità professionali nel settore turistico. È l’obiettivo del Tavolo territoriale sull’Istruzione turistica della provincia di Siracusa, in programma mercoledì 28 ottobre, dalle 9.30, all’Istituto alberghiero “Federico II di Svevia”, in viale Santa Panagia 131.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in collaborazione con Re.Na.I.A., Federalberghi, FIPE, Unioncamere e la Rete degli ITS Academy del Turismo.

L’incontro punta a creare una sede stabile di confronto tra scuole e imprese, con particolare attenzione alle esigenze del territorio. Tra gli obiettivi figurano la promozione delle carriere turistiche già dalle scuole secondarie di primo grado, il coinvolgimento degli imprenditori nei percorsi formativi, il potenziamento degli stage e delle competenze professionali e l’organizzazione di giornate dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

I lavori saranno moderati dal giornalista Carmelo Miduri e si apriranno con i saluti della dirigente scolastica dell’istituto, Carmela Accardo, del sindaco di Siracusa Francesco Italia, dell’assessore regionale all’Istruzione Girolamo Turano, del presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa e della dirigente dell’Ufficio scolastico – Ambito territoriale di Siracusa, Luisa Giliberto.

Saranno presenti i dirigenti scolastici degli istituti alberghieri della provincia e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, coinvolti nel percorso di orientamento.

La giornata proseguirà con una sessione dedicata alle opportunità formative e alle prospettive professionali. Giovanni Di Mauro, direttore generale ITS, parlerà della prosecuzione degli studi dopo il diploma. Ambrogina Albergamo, docente di Chimica degli alimenti nel corso di laurea in Scienze gastronomiche dell’Università di Messina e del CUMO di Noto, approfondirà il ruolo della formazione universitaria nello sviluppo di competenze, innovazione e opportunità lavorative.

Previsto anche l’intervento di Giovanni Grasso, presidente del Consorzio universitario Archimede di Siracusa, seguito da un collegamento con Cosimo Fortuna, delegato alle Politiche per l’orientamento dell’Università di Catania.

Una parte dei lavori sarà dedicata alla voce delle imprese, con gli interventi di Francesco Diana, presidente provinciale di Confcommercio, Savi Pilade, presidente di FIPE Siracusa, Luigi Cavarra, direttore di Federalberghi, Fabio Salonia, presidente di CNA Turismo Siracusa, e Mariano Fioretto, tesoriere del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Siracusa.

Il tavolo territoriale si propone così di favorire una collaborazione più stretta tra istituzioni scolastiche, università e operatori economici, per rendere i percorsi formativi sempre più coerenti con le esigenze del comparto turistico e sostenere l’orientamento delle nuove generazioni verso le professioni del settore.