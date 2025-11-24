Siracusa, il 5 dicembre la consegna del premio giornalistico Dino Cartia

Rendere omaggio alla memoria di un giornalista che con la sua attività poliedrica può certamente essere annoverato tra i protagonisti, a partire dagli anni ottanta e novanta, di un nuovo modo di declinare il racconto della cronaca quotidiana, e al tempo stesso offrire un momento di riflessione sui nuovi sentieri che oggi l’informazione apre anche alle luce delle nuove sfide che pone l’intelligenza artificiale.

È lungo queste due direttrici che si snoderà la prima edizione del Premio Giornalistico Dino Cartia promosso dall’Associazione Fondazione Eureka 734 di Siracusa in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Siracusa e con il patrocinio del Comune di Siracusa, del Libero Consorzio di Siracusa, di ANCE Siracusa e di CNA Siracusa.

Nel corso della cerimonia conclusiva, in programma venerdì 5 dicembre (giorno di nascita di Dino Cartia) alle ore 17:00 all’Urban Center di Siracusa, il Premio verrà assegnato a un giornalista siciliano under 35 neo iscritto all’Ordine.

Nella stessa serata, che sarà aperta da una tavola rotonda sul tema “Intelligenza artificiale tra rischi e opportunità”, verranno anche consegnati alcuni riconoscimenti speciali a giornalisti siracusani distintisi in vari ambiti. L’appuntamento finale sarà preceduto, giovedì 4 dicembre alle ore 11:00 all’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi, da un incontro riservato agli studenti durante ilo quale i riflettori saranno ancora puntati sull’intelligenza artificiale.

“Non vogliamo limitarci a ricordare un giornalista che ha lasciato una traccia ben precisa e ancora evidente a tredici anni dalla sua scomparsa – ha commentato il Presidente dell’Associazione Fondazione Eureka 734 Enrico Caruso -: vogliamo piuttosto partire da ciò che ha rappresentato Dino Cartia, dal suo modo di raccontare la quotidianità “in presa diretta” rendendo protagonista il telespettatore, per andare a capire che percorsi sta aprendo, in frangenti così complessi e delicati, la buona informazione il ruolo della quale rimane primario e insostituibile in una società democratica”.