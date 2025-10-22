Siracusa, il 6 novembre l’incontro con lo scrittore palestinese Atef Abu Saif

Ai primi di Novembre lo scrittore palestinese Atef Abu Saif sarà in tour in Sicilia di Sud Est. Il 6 novembre dedicherà l’intera giornata a Siracusa per incontrare al mattino gli studenti e le studentesse dei licei cittadini ed al pomeriggio il pubblico adulto.

L’evento è realizzato dalla rete delle librerie mediterranee Medi Weaves, di cui la libreria Mascali e la libreria Colapesce fanno parte, dall’associazione Gammazita, e in collaborazione con il Comune di Siracusa, l’Urban Center, la Associazione Siracusa Città Educativa, il Comitato Siracusano per la Palestina, la Casa pacifista Verde Vigna, la associazione Lost Youth, il Comitato Messina per la Palestina e il Global Movement to Gaza – Sicilia.