Siracusa, il bar non è in regola: sanzione e denuncia per il titolare

La Questura di Siracusa ha innalzato il livello dei controlli amministrativi nei locali pubblici frequentati da giovani, anche in considerazione dell’avvicinarsi del periodo carnevalesco e del naturale svolgimento di serate da ballo.

I controlli, che in questa prima fase hanno una precipua finalità preventiva, fortemente voluti dal Questore Roberto Pellicone, saranno ulteriormente rafforzati nei prossimi giorni e saranno svolti in tutta la provincia aretusea impegnando gli uffici operativi del controllo del territorio e la Polizia Amministrativa e Sociale.

In tale scenario operativo, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura, nella tarda serata di venerdì scorso, sono intervenuti in un locale sito nei pressi di Corso Gelone per musica ad alto volume.

Il gestore del locale, trovato in possesso di un coltello di genere vietato, si opponeva con decisione agli ulteriori controlli che stavano svolgendo gli agenti intervenuti. Al momento della verifica all’interno del locale si trovavano circa 50 avventori e gli agenti riscontravano numerose inadempienze di carattere amministrativo. Pertanto, l’interesse degli operatori è stato richiamato dalla situazione nella quale versavano i servizi igienici che sono stati trovati con ingombri che li rendevano accessibili con molte difficoltà, soprattutto da parte di persone con disabilità. Infatti, all’interno di un bagno era stato collocato un grill elettrico utilizzato per cuocere i cibi e un phon con la spina inserita e di entrambi gli elettrodomestici non era chiaro l’utilizzo all’interno dei servizi igienici.

Al gestore del locale, che è stato denunciato per essersi opposto ai controlli della Polizia e per porto illegale di coltello di genere vietato, è stato sanzionato anche per tutte le inadempienze amministrative riscontrate.