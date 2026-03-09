Siracusa, il bilancio della Polizia municipale: dal primo maggio a oggi elevate oltre 100 sanzioni

Dal 1° gennaio ad oggi, sono già numerosi gli interventi della Polizia Municipale nel settore ambientale e veterinario. A tracciare un primo bilancio dell’attività di controllo è l’assessore alla Polizia Municipale, Sergio Imbrò, che evidenzia il lavoro svolto dagli agenti sul territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti e le irregolarità ambientali.

In poco più di due mesi sono stati elevati complessivamente 110 verbali nell’ambito delle attività di vigilanza ambientale e veterinaria. Di questi, circa 100 riguardano violazioni legate ai rifiuti, mentre una decina di sanzioni sono state contestate per malcustodia di animali.

Sono inoltre in fase di emissione ulteriori verbali relativi a mancanza di autorizzazioni allo scarico, emersi durante verifiche effettuate in diversi locali del territorio.

Particolarmente intensa anche l’azione repressiva contro l’abbandono dei rifiuti. Cinque persone sono state denunciate nella zona del mercato per abbandono di rifiuti: nei loro confronti è scattata la sospensione della patente di guida, mentre in un caso si è arrivati alla confisca del veicolo utilizzato per commettere l’illecito.

Altre tre persone sono state denunciate per reati ambientali che comprendono abbandono e combustione di rifiuti, deposito incontrollato e realizzazione di discarica abusiva. Nel corso delle operazioni gli agenti hanno inoltre eseguito due importanti sequestri di terreni utilizzati come discariche abusive.

Le indagini proseguono e nuove denunce sono in arrivo, tra cui quella nei confronti di un’altra persona individuata proprio nelle ultime ore per fatti analoghi.

“Stiamo applicando con rigore la nuova normativa ambientale che prevede sanzioni molto più severe – spiega l’assessore Imbrò – Gli incivili che abbandonano rifiuti utilizzando l’auto non ricevono soltanto la multa, scatta anche il ritiro della patente con sospensione fino a sei mesi. Nei casi più gravi, quando l’abbandono avviene nell’ambito di attività d’impresa, si procede invece con il sequestro finalizzato alla confisca dei mezzi utilizzati”.

“La Polizia Municipale di Siracusa continuerà con controlli serrati per difendere l’ambiente e tutelare i cittadini che rispettano le regole”, aggiunge al riguardo il sindaco Francesco Italia.