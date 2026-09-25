Siracusa, il Campo scuola torna ad aprire anche il pomeriggio

Attualità · dalle 8 alle 20

Si ampliano gli orari di apertura del Campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa. Dopo le polemiche sulla fruibilità dell’impianto, la struttura sarà accessibile non più soltanto nella fascia mattutina, ma anche durante il pomeriggio. Il nuovo orario prevede l’apertura dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, con una pausa di un’ora tra le due fasce.

Il tema degli orari e, più in generale, della piena fruibilità del Campo scuola si inserisce infatti in una discussione più ampia che negli ultimi mesi ha riguardato regolamento, modalità di accesso, assegnazione degli spazi e gestione dell’impianto.

Ad aprile il Consiglio comunale aveva approvato un atto di indirizzo elaborato dalla IV Commissione proprio per ridefinire l’organizzazione del “Pippo Di Natale”. Tra le indicazioni contenute nel documento figuravano una migliore regolamentazione degli accessi e degli spazi, l’introduzione di sistemi di controllo informatizzati e una maggiore apertura della struttura, compresa la possibilità di renderla fruibile nei giorni festivi.

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Sul Campo scuola pesa inoltre una situazione amministrativa particolare. L’impianto è infatti in comproprietà tra Comune di Siracusa e Libero Consorzio Comunale, ma per via delle condizioni economiche in cui si trova l’ex Provincia, da anni a occuparsi degli interventi è soltanto palazzo Vermexio. A maggio sono stati eseguiti lavori per il ripristino delle parti usurate della pista di atletica e per il rifacimento della segnaletica delle corsie e delle pedane, necessari per il rinnovo dell’omologazione federale.