Siracusa, il carcere Borbonico perde pezzi: chiuso un tratto di via Vittorio Veneto

Il carcere Borbonico di Siracusa si sgretola lentamente. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, si è reso necessario un nuovo intervento da parte dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di un tratto di via Vittorio Veneto a seguito di un nuovo cedimento delle ringhiere di cinta dell’ex struttura carceraria.

Si tratta del secondo cedimento in pochi mesi dopo quello avvenuto il 27 novembre scorso a causa dell’ondata di maltempo. Ieri, però, le cause del cedimento non sono state dettate dagli agenti atmosferici, ma dall’incedere del tempo e dalla totale assenza di manutenzione di un bene che, dopo il terremoto di Santa Lucia (13 dicembre 1990) è stato dichiarato inagibile, dismesso e abbandonato.

La recinzione della “casa cù n’occhiu” è totalmente arrugginita e anche il basamento di cemento che la sostiene è in pessime condizioni. Motivo per cui sta lentamente venendo giù. Ma anche la struttura non gode di ottima salute, tanto che l’ex carcere di Siracusa nel febbraio 2021 è stata posta sotto sequestro per “pericolo crollo”.

L’attività d’indagine, coordinata dall’ex procuratore della Repubblica Aggiunto Fabio Scavone, aveva consentito di verificare e documentare lo stato di abbandono dell’immobile e il grave deterioramento determinato dalla persistente omissione dei lavori necessari alla sua messa in sicurezza e dell’adozione di qualsivoglia provvedimento volto a evitarne il degrado. I sopralluoghi effettuati dagli inquirenti, hanno evidenziato danni consistenti agli elementi strutturali, con il contestuale pericolo di crollo, che costituisce un rischio anche per la pubblica incolumità.

L’immobile, di proprietà del Libero Consorzio comunale di Siracusa, rappresenta una delle più importanti testimonianze, presenti in tutte le città storicamente appartenute al Regno delle Due Sicilie, dell’imponente riforma carceraria attuata dai Borboni. Ma l’ex provincia, ormai in pieno dissesto economico, non ha le risorse per pensare all’immobile. E per questo da anni prova a disfarsene mettendolo all’asta. Il valore dell’ex carcere di Siracusa è stimato in circa 3 milioni di euro, ma fino a oggi non ha mai ricevuto offerte. Intanto però “a casa cù n’occhiu” continua a perdere pezzi.