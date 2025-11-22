Siracusa, il cardinale Reina della Diocesi di Roma presiederà la celebrazione di Santa Lucia il 13 dicembre

Sarà il cardinale Baldassare Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, a presiedere sabato 13 dicembre nella chiesa Cattedrale la solenne celebrazione per la Festa di Santa Lucia.

Alle 15.30 la processione delle reliquie e del simulacro della Patrona dalla Cattedrale fino alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro.

Il tema della festa quest’anno è “Fidem Servavi”, dal titolo della Lettera pastorale dell’Arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia, prima del triduo, ha deciso di dare il via ai festeggiamenti con la Tredicina di Santa Lucia che inizierà sabato 29 novembre nella parrocchia Maria SS.ma della Misericordia e dei Pericoli a Siracusa. Alle 17.30 l’accoglienza della reliquia e poi la messa.

Domenica 30, nella parrocchia Santissimo Salvatore a Siracusa, alle ore 10.00 accoglienza della reliquia e alle 19 la messa. Lunedì 1 dicembre, nella parrocchia Maria SS.ma della Consolazione a Belvedere, alle 17 accoglienza della Reliquia e alle 18.30 la messa. Martedì 2 dicembre, nella parrocchia Madre di Dio a Siracusa, alle 17.30 accoglienza della Reliquia, a seguire la messa.

Mercoledì 3, nella parrocchia San Francesco d’Assisi a Siracusa, alle 17 accoglienza della Reliquia e alle 18.30 la messa. Giovedì 4, nella parrocchia Sacra Famiglia a Siracusa, alle 17.30 accoglienza della Reliquia, a seguire la messa. Venerdì 5 dicembre nella chiesa di San Filippo Apostolo a Siracusa, alle 17 accoglienza della Reliquia e alle 18 la messa. Sabato 6, nella parrocchia Sant’Antonio di Padova a Siracusa, alle 17 accoglienza della reliquia e alle 18 la messa. Domenica 7, nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime a Siracusa, alle 18 accoglienza della Reliquia e alle 19 la messa. Lunedì 8, nella parrocchia San Metodio a Siracusa, alle ore 17.30 accoglienza della Reliquia, a seguire la messa.

Martedì 25 novembre, alle 10, nella sede della Deputazione della Cappella di Santa Lucia in Arcivescovado (piazza Duomo 5), sarà presentato il programma della Festa di Santa Lucia 2025.

Saranno presenti il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Sebastiano Ricupero; il tesoriere della Deputazione, prof. Salvatore Sparatore; il parroco della Cattedrale, mons. Salvatore Marino; il rettore della Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, fra Daniele Cugnata ed il maestro di cappella, Alessandro Zanghì.