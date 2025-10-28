Siracusa, il “caso” di Villa Aurelia scuote la sanità siciliana: esposto di Faraone

Alla casa di cura Villa Aurelia sono stati contrattualizzati 80 posti letto per strutture eroganti prestazioni di riabilitazione intensiva post ictus a fronte dei soli 40 inseriti nei documenti di programmazione della rete ospedaliera. Nell’esposto inviato ad Anac e Corte dei Conti, il parlamentare nazionale di Italia Viva Davide Faraone punta il dito contro la recente conferma di Salvatore Iacolino a dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale alla Salute, sostenendo che l’incarico sarebbe illegittimo e foriero di danno erariale.

E, tra le 34 pagine dell’atto, una parte consistente è dedicata proprio alla gestione del settore sanitario siracusano e, in particolare, alla contrattualizzazione dei posti letto di riabilitazione post-ictus alla Casa di Cura Villa Aurelia (società Arcobaleno). Questa assegnazione, non risultante in alcun documento di programmazione regionale, è stata invece formalmente sancita dal decreto del 6 agosto 2024, con cui l’assessorato alla Salute ha dovuto incrementare la spesa sanitaria destinato all’ex provincia di Siracusa per far fronte a tale contrattualizzazione.

Secondo Faraone questa decisione violerebbe i principi fondamentali di equità tra gli ambiti provinciali soddisfacendo esigenze non risultanti dagli atti di pianificazione ufficiale. “La richiesta avanzata dalla società Arcobaleno S.r.l. con la nota del 7 agosto 2023 si fonda su un accordo transattivo del 2018 e sulla presunta sussistenza di un “fabbisogno assistenziale di riabilitazione” nella provincia di Siracusa – le parole del deputato -. La società argomentava che, a fronte di un fabbisogno teorico di circa 200 posti letto (calcolato sul parametro di 0,50 per mille abitanti), la dotazione effettiva sarebbe carente, anche considerando i 40 posti letto richiesti. Tuttavia, l’operato della Pubblica Amministrazione all’epoca dei fatti, nel frapporre un diniego a tale richiesta, appariva giuridicamente corretto e doveroso. La controversa contrattualizzazione è il frutto di un radicale cambio di rotta rispetto a un contenzioso pregresso”.

La società Arcobaleno si fondava su un atto di transazione del 9 luglio 2018 il quale prevedeva l’accreditamento totale di 80 posti letto. Tuttavia, la contrattualizzazione dei secondi 40 posti era subordinata a precise e stringenti condizioni sospensive, tra cui il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive e la verifica di un effettivo fabbisogno assistenziale tramite dati di migrazione sanitaria e liste d’attesa.

L’esposto rivela che la stessa Amministrazione regionale, in una nota interna del 21 novembre 2023 a firma di Iacolino, aveva esplicitamente riconosciuto che tali condizioni non si erano verificate negli anni successivi al 2018 e per questo la spesa per la riabilitazione era rimasta invariato. “L’operato dell’attuale amministrazione, nel rivedere la precedente corretta decisione e assegnare i 40 posti letto alla società Arcobaleno – sottolinea Faraone – appare in contrasto con i principi fondamentali di programmazione sanitaria, contenimento della spesa e parità di trattamento tra gli operatori. Tale scelta, non supportata da una formale e trasparente modifica della pianificazione regionale, ha illegittimamente favorito un singolo operatore a detrimento di altri, esponendo l’ente pubblico a probabili azioni legali e minando la razionalità e l’equità del sistema di allocazione delle risorse sanitarie. Non si comprende, difatti, come il Direttore Generale, con un atto transattivo stipulato per definire un contenzioso che aveva visto l’Assessorato vittorioso in primo grado, abbia potuto assegnare ulteriori 40 posti alla Società Arcobaleno (Casa di Cura Villa Aurelia) per la riabilitazione nella provincia di Siracusa, rispetto invece a quanto fatto dalla precedente amministrazione (sotto la vigenza dell’ex Direttore Generale La Rocca) ove tale richiesta, non risultava essere stata accolta”.

Tale operato, secondo il deputato IV, esporrebbe la Regione e i suoi dirigenti a un concreto rischio di accertamento di responsabilità per danno erariale da parte della Corte dei Conti, oltre a poter essere oggetto di valutazione in altre sedi competenti.