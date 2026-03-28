Siracusa, il caso waterfront di via Elorina: il Comitato chiede chiarezza e coinvolgimento

Si riaccende il dibattito sul futuro dell’area dell’ex Idroscalo di via Elorina, oggi sede del Distaccamento dell’Aeronautica Militare. A sollevare nuove perplessità è il Comitato Riqualificazione Urbana, che interviene dopo le recenti dichiarazioni del deputato Luca Cannata in merito a un’apertura del Governo sulla possibile valorizzazione dell’area.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Cannata – vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera – avrebbe incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto, ottenendo una disponibilità a sviluppare il progetto del waterfront nel rispetto del presidio militare. Un segnale che, nelle intenzioni, dovrebbe aprire a una nuova fase di dialogo istituzionale.

Ma il Comitato frena gli entusiasmi. Pur riconoscendo l’importanza del confronto tra istituzioni, i rappresentanti civici esprimono dubbi sulla reale portata di questa apertura e, soprattutto, lamentano la mancanza di trasparenza e coinvolgimento.

Al centro delle critiche c’è anche la recente visita a Siracusa del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Antonio Conserva. In quell’occasione, infatti, si sarebbe tenuto un confronto con il sindaco per avviare una riflessione condivisa sul futuro dell’area. Tuttavia, il previsto incontro con il Comitato e con l’associazione Porto M. Lepik non si è mai svolto.

Una esclusione che pesa, soprattutto alla luce dell’impegno portato avanti da queste realtà insieme a Legambiente Sicilia. Da tempo, infatti, comitati e associazioni sono in prima linea contro il bando emanato da Difesa Servizi S.p.A., che prevede la concessione per 50 anni a privati di una parte significativa dell’area.

Le preoccupazioni sono molteplici: dal rischio di una maggiore militarizzazione di un’area di grande valore paesaggistico e archeologico, situata a meno di 800 metri da Ortigia, fino alla mancanza di garanzie sulla fruizione pubblica degli spazi, in particolare quelli affacciati sul Porto Grande.

“Ci saremmo aspettati di essere coinvolti – sottolinea il Comitato – anche perché il rinnovato interesse istituzionale nasce proprio dal lavoro di sensibilizzazione che portiamo avanti da anni, culminato in ricorsi al TAR e in una raccolta firme pubblica”.

A rendere ancora più teso il clima è il silenzio sui contenuti concreti dell’incontro tra il generale Conserva e il sindaco. “Non sappiamo quali siano gli sviluppi reali – affermano – e questo alimenta nei cittadini il timore di trovarsi di fronte all’ennesima occasione mancata di trasparenza”.

Da qui la richiesta di chiarimenti e di un coinvolgimento diretto in un percorso che, secondo il Comitato, dovrebbe essere realmente condiviso con la città.

Intanto, per rilanciare il confronto pubblico, il Comitato Riqualificazione Urbana invita i cittadini a partecipare a un incontro aperto in programma martedì 21 aprile alle ore 18 presso la sala grande dell’Urban Center di Siracusa. Al centro dell’appuntamento, la presentazione di nuove idee progettuali per il waterfront di via Elorina.

Il futuro dell’area resta dunque al centro di un confronto ancora aperto, tra esigenze di sviluppo, tutela del territorio e richieste di maggiore partecipazione civica.