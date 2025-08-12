Ultime news

2 minuti di lettura
Consiglio comunale

Siracusa, il Ccr di via Lauricella si sposta in Strada Carancino: approvata la delocalizzazione

La scelta di abbandonare il progetto originario è maturata per diverse ragioni. La prima in assoluto quella della protesta dei residenti, che ha portato alla sospensione dei lavori il 10 marzo 2025

via lauricella ccr

La scelta di abbandonare il progetto originario è maturata per diverse ragioni. La prima in assoluto quella della protesta dei residenti, che ha portato alla sospensione dei lavori il 10 marzo 2025

2 minuti di lettura

Il Consiglio comunale di Siracusa, nella seduta del 7 agosto, ha approvato la delibera per la rilocalizzazione del Centro Comunale di Raccolta (Ccr) inizialmente previsto in via Monsignor Gozzo/via Lauricella. La decisione arriva dopo le proteste dei residenti e con l’obiettivo di rispettare i termini previsti dal Pnrr.

Il nuovo sito individuato si trova in Strada Carancino, su un’area comunale urbanisticamente compatibile (“Zona G – Servizi tecnologici”) e priva di abitazioni vicine. L’area, già sede di un ex impianto di depurazione, è ritenuta idonea dagli uffici tecnici e non presenta particolari vincoli.


La scelta di abbandonare il progetto originario è maturata per diverse ragioni. La prima in assoluto quella della protesta dei residenti, che ha portato alla sospensione dei lavori il 10 marzo 2025. In secondo luogo è stata constatata la vicinanza ad abitazioni e a un albergo, ritenuta incompatibile con la funzione del centro. Di contro è stata registrata la necessità di salvaguardare i fondi Pnrr, garantendo la continuità del finanziamento. In occasione della seduta di Consiglio comunale l’amministrazione ha riconosciuto l’errore iniziale, attribuendolo alla fretta e alle scadenze in periodo di gestione commissariale.

Gli adeguamenti infrastrutturali del nuovo sito sono stimati in circa 70mila euro, cifra che sarà coperta interamente con fondi comunali. L’importo è indicativo e sarà definito con il progetto esecutivo. Il finanziamento PNRR, pari a 591.974,84 euro, non subirà variazioni.

La delibera ha avuto il disco verde con i voti della maggioranza del Consiglio, mentre si sono astenuti sia i consiglieri di Fratelli d’Italia che hanno contestato il mancato accoglimento di emendamenti per estendere la delocalizzazione ad altri Ccr cittadini, sia il Partito Democratico ha giudicato la proposta “poco chiara” e istruita “frettolosamente”, lamentando la mancanza di ascolto verso alcune zone, come Belvedere, e la scelta di discutere il provvedimento il 7 agosto.

Per la costruzione del nuovo Ccr è stato chiarito che non sarà necessaria una nuova gara d’appalto. La ditta esecutrice S.I.M.E.A. Srl è già a conoscenza dell’iter e attende la ripresa delle attività, ferme da mesi. I prossimi passaggi prevedono la redazione del progetto esecutivo e l’ottenimento dei pareri tecnici, così da rispettare le scadenze del PNRR ed evitare la perdita dei fondi.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni