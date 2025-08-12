Siracusa, il Ccr di via Lauricella si sposta in Strada Carancino: approvata la delocalizzazione

Il Consiglio comunale di Siracusa, nella seduta del 7 agosto, ha approvato la delibera per la rilocalizzazione del Centro Comunale di Raccolta (Ccr) inizialmente previsto in via Monsignor Gozzo/via Lauricella. La decisione arriva dopo le proteste dei residenti e con l’obiettivo di rispettare i termini previsti dal Pnrr.

Il nuovo sito individuato si trova in Strada Carancino, su un’area comunale urbanisticamente compatibile (“Zona G – Servizi tecnologici”) e priva di abitazioni vicine. L’area, già sede di un ex impianto di depurazione, è ritenuta idonea dagli uffici tecnici e non presenta particolari vincoli.





La scelta di abbandonare il progetto originario è maturata per diverse ragioni. La prima in assoluto quella della protesta dei residenti, che ha portato alla sospensione dei lavori il 10 marzo 2025. In secondo luogo è stata constatata la vicinanza ad abitazioni e a un albergo, ritenuta incompatibile con la funzione del centro. Di contro è stata registrata la necessità di salvaguardare i fondi Pnrr, garantendo la continuità del finanziamento. In occasione della seduta di Consiglio comunale l’amministrazione ha riconosciuto l’errore iniziale, attribuendolo alla fretta e alle scadenze in periodo di gestione commissariale.

Gli adeguamenti infrastrutturali del nuovo sito sono stimati in circa 70mila euro, cifra che sarà coperta interamente con fondi comunali. L’importo è indicativo e sarà definito con il progetto esecutivo. Il finanziamento PNRR, pari a 591.974,84 euro, non subirà variazioni.

La delibera ha avuto il disco verde con i voti della maggioranza del Consiglio, mentre si sono astenuti sia i consiglieri di Fratelli d’Italia che hanno contestato il mancato accoglimento di emendamenti per estendere la delocalizzazione ad altri Ccr cittadini, sia il Partito Democratico ha giudicato la proposta “poco chiara” e istruita “frettolosamente”, lamentando la mancanza di ascolto verso alcune zone, come Belvedere, e la scelta di discutere il provvedimento il 7 agosto.

Per la costruzione del nuovo Ccr è stato chiarito che non sarà necessaria una nuova gara d’appalto. La ditta esecutrice S.I.M.E.A. Srl è già a conoscenza dell’iter e attende la ripresa delle attività, ferme da mesi. I prossimi passaggi prevedono la redazione del progetto esecutivo e l’ottenimento dei pareri tecnici, così da rispettare le scadenze del PNRR ed evitare la perdita dei fondi.