Siracusa, il Ceo di Irem Giovanni Musso tra i Top 100 Manager italiani di successo secondo Forbes Italia

Forbes Italia ha inserito Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM S.p.A., tra i 100 Top Manager italiani di successo del 2025, riconoscendo il suo ruolo di guida in un contesto in cui il concetto di leadership sta cambiando.

Come sottolinea Forbes: “In un mondo in cui il concetto di leadership sta cambiando, guidano le loro aziende con attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e al fattore umano. Anche quest’anno Forbes Italia ha selezionato 100 leader che, con successo, si confrontano ogni giorno con i mercati italiani e internazionali.”

Giovanni Musso ha contribuito a far migrare la gestione della società verso modelli di gestione che tengano conto delle trasformazioni tecnologiche, delle nuove normative in tema di responsabilità sociale, e della valorizzazione dei giovani che assicurano la continuità aziendale ed il consolidamento dell’azienda nei suoi mercati di riferimento.

Il riconoscimento di Forbes si aggiunge ai recenti traguardi dell’azienda, come il premio Legalità e Profitto Economy-NSA Award 2024, assegnato alle imprese italiane che hanno saputo coniugare crescita economica e rispetto delle regole o al premio Industria Felix Esg, recentemente ricevuto nella prestigiosa Aula Giulio Cesare in Campidoglio.

Musso, che ricopre anche il ruolo di vice presidente della sezione imprese metalmeccaniche di Confindustria Siracusa e componente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione di Confindustria, ha posto al centro della sua visione il valore delle persone e della formazione.

In questi anni, infatti, IREM ha promosso numerosi progetti formativi per giovani tecnici e saldatori, in collaborazione con Confindustria FondoImprese, Manpower e Randstad, favorendone l’inserimento lavorativo nelle proprie business unit in Italia e all’estero.

“Essere riconosciuto da Forbes è un onore che condivido con tutto il team IREM – dichiara Musso -. In un contesto globale che si evolve così rapidamente, la vera forza di un’azienda risiede nelle persone, nella capacità di innovare e nella coerenza dei propri valori. Ed è su questi pilastri che continueremo a costruire il futuro di IREM.”