Siracusa, il cine teatro Verga resta incompiuto. Foti: “Scatola vuota dopo 30 anni e 11 milioni spesi”

A quasi trent’anni dall’avvio dei primi interventi, il Cine Teatro Verga continua a rappresentare una delle principali incompiute della città. La struttura, situata in via dei Santi Coronati, era destinata a diventare un teatro e una sala congressi da mille posti, ma ad oggi non è mai entrata in funzione.

Nonostante una spesa complessiva che supera gli 11 milioni di euro e lavori avviati sin dal 1997, l’edificio resta inutilizzato. Sulla vicenda è intervenuto l’ex assessore ai Lavori Pubblici di Siracusa, Alfredo Foti, che riportando anche quanto emerso anche da recenti dichiarazioni politiche, ricorda come il Verga sia strutturalmente completato, ma di fatto ancora una “scatola vuota”.

A bloccare definitivamente l’apertura – ricorda Foti – sarebbe soprattutto l’installazione delle macchine sceniche. Un intervento mai completato e reso ancora più complesso dal fatto che le tecnologie previste nei progetti originari, risalenti agli anni ’90, risultano oggi superate e necessitano di aggiornamenti costosi.

“Nel corso degli ultimi anni – dice -, in più occasioni si è parlato di un’opera completata al 90%, ma quel restante 10% continua a rappresentare l’ostacolo principale alla fruizione della struttura. Nel frattempo, la lunga inattività rischia di compromettere anche quanto già realizzato. Gli impianti installati – dalla climatizzazione ai sistemi antincendio – potrebbero deteriorarsi senza essere mai entrati in funzione, configurando un possibile danno erariale”.

L’ex assessore di Siracusa ricorda come nel 2023 fosse stata ipotizzata una cifra di circa 1,4 milioni di euro per completare i lavori in 180 giorni, ma anche quell’iter si è successivamente arenato. Una situazione che, secondo Foti, sottolinea il paradosso che si sta vivendo. “Se il Verga fosse un’opera nuova – dice – sarebbe più facile reperire fondi. Essendo invece un’incompiuta di un ente in dissesto, diventa una vera e propria patata bollente”.

Foti propone quindi l’istituzione di un tavolo tecnico-politico che coinvolga il Libero Consorzio e la deputazione regionale siracusana, con l’obiettivo di sbloccare definitivamente l’impasse e restituire alla città una struttura che potrebbe rappresentare anche un’opportunità occupazionale.

“La politica dovrebbe occuparsi di grandi opere e di grandi progetti – conclude – e questo è certamente uno di quelli“.