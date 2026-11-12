Siracusa, il cinema strumento di conoscenza e coscienza civile con Roberta Torre

Attualità · Schermi di legalità

Sono ripresi i progetti dedicati alla legalità promossi dal Comune di Siracusa, attraverso l’assessorato alla Cultura e al turismo, e realizzati con il contributo del Fondo per la legalità del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Istruzione e del merito e con quello dell’Economia. A inaugurare stamattina il nuovo ciclo di iniziative è stata la seconda edizione di Schermi di Legalità, il progetto che utilizza il linguaggio cinematografico come strumento di conoscenza, educazione alla cittadinanza e riflessione sui temi della mafia, della giustizia e della responsabilità individuale e collettiva. L’evento ha come protagonista la regista Roberta Torre e si concluderà sabato prossimo (14 novembre).

Le iniziative che proponiamo quest’anno – afferma il sindaco Francesco Italia – sono realizzate insieme ad associazioni di comprovata esperienza e affrontano temi centrali per la crescita della nostra comunità, promuovendo consapevolezza, partecipazione e senso di responsabilità. Diffondendo la cultura della legalità attraverso spettacoli, rappresentazioni e proiezioni cinematografiche rivolte soprattutto ai giovani, vogliamo stimolare una riflessione condivisa sul valore del patrimonio sociale, civile e umano. Investire sulle nuove generazioni significa costruire una società più solidale, collaborativa e capace di tutelare il bene comune, trasformando ogni scelta individuale in un’opportunità di crescita collettiva”.

Diretto artisticamente da Lisa Romano – regista, sceneggiatrice e direttrice artistica dell’Ortigia Film Festival – e realizzato in collaborazione con Ortigia Vive – Associazione Culturale Mediterranea, Schermi di Legalità si rivolge agli studenti delle scuole superiori proponendo un percorso di visione e confronto che mette in relazione il cinema con la storia, la società e le trasformazioni culturali del nostro tempo. Al centro di questa seconda edizione c’è Roberta Torre, regista che ha intrecciato fin dai suoi primi lavori il proprio percorso artistico con Palermo e la Sicilia, raccontandone contraddizioni, identità e trasformazioni attraverso uno sguardo originale, libero e anticonvenzionale.

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Il suo cinema offre una prospettiva particolare per interrogare il fenomeno mafioso, andando oltre la rappresentazione convenzionale della criminalità organizzata per esplorare le relazioni umane, i meccanismi del potere, le condizioni sociali e il ruolo delle donne all’interno di contesti segnati dalla cultura mafiosa.

Il percorso cinematografico si articola in tre giornate, attraverso quattro opere che rappresentano momenti significativi della produzione della regista. Stamattina, all’auditorium dell’istituto Einaudi, gli studenti hanno assistito alla proiezione di due opere documentarie: Spioni (1992), ambientato nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove alcuni giovanissimi raccontano il rapporto con la mafia e con uno Stato percepito come assente, e Angelesse (1994), ritratto di sette donne palermitane, delle loro storie e della loro forza di fronte a una realtà sociale difficile.

Questo il programma delle prossime due giornate, domani (13 novembre), alle ore 10, sempre all’auditorium dell’Einaudi, incontro con Roberta Torre e proiezione di Angela (2002), interpretato da Donatella Finocchiaro. Il film racconta la storia di una donna coinvolta nel mondo della criminalità palermitana attraversando le contraddizioni di un universo dominato da rapporti di potere, fascinazione, dipendenza e solitudine.

Sabato (14 novembre), alle 10.30, al cinema Planet, altro incontro con la Roberta Torre e proiezione di Tano da morire (1997), l’opera con cui la regista Roberta Torre ha rivoluzionato la rappresentazione cinematografica della mafia, scegliendo il linguaggio del musical, il grottesco, l’ironia e la musica per raccontare una storia ambientata nel cuore di Palermo. Il film, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha ottenuto il Premio Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis e il David di Donatello per il miglior regista esordiente.

La domanda al centro del progetto è: come è cambiata la mentalità mafiosa? Accanto alla visione dei film, il cuore dell’iniziativa sarà il dialogo diretto con gli studenti. La domanda che guiderà gli incontri riguarda la trasformazione della mentalità mafiosa nella società contemporanea e il rapporto tra la criminalità tradizionale e le nuove forme di violenza e sopraffazione che attraversano il mondo giovanile. La mafia appartiene ancora ai modelli culturali della nostra società? Si è trasformata, adattandosi ai cambiamenti del presente? E quali sono le nuove forme attraverso cui si manifestano il bisogno di imporsi, l’intimidazione, l’omertà e l’abuso di potere? A partire dalle storie raccontate sullo schermo, gli studenti saranno invitati a confrontarsi anche con fenomeni della quotidianità, dal bullismo alle intimidazioni sui social, dalla prevaricazione nei gruppi alla ricerca di visibilità attraverso comportamenti aggressivi. Senza confondere fenomeni differenti, ma imparando a riconoscerne le specificità e a interrogarsi sui modelli culturali che possono alimentarli.

“Schermi di Legalità non vuole essere soltanto una rassegna cinematografica, ma un’occasione per mettere i ragazzi al centro di un confronto. Il cinema permette di avvicinarsi a realtà complesse, di osservare comportamenti e contraddizioni, di porsi domande senza fermarsi alle risposte più immediate. Attraverso il cinema di Roberta Torre vogliamo offrire agli studenti la possibilità di guardare alla storia e al presente, ma soprattutto di interrogarsi sul proprio ruolo nella società e sulla responsabilità delle proprie scelte”, dichiara Lisa Romano, ideatrice e direttrice artistica del progetto. Educare alla legalità significa anche imparare a riconoscere e mettere in discussione quei comportamenti e quelle mentalità che rendono possibile la sopraffazione. È questa la riflessione che Schermi di Legalità intende affidare alle nuove generazioni, riconoscendo nella cultura, nella libertà di pensiero e nella partecipazione strumenti fondamentali per costruire una coscienza civile consapevole.