Siracusa, il Codacons lancia un’iniziativa per l’accoglienza migranti

Il Codacons annuncia un’importante iniziativa per l’accoglienza dei migranti a Siracusa che coinvolgerà i cittadini che saranno chiamati a partecipare ad una indagine attraverso la somministrazione di questionari. Secondo il vice Presidente del Codacons Sicilia, l’avvocato Bruno Messina, si vuole assicurare una strategia di accoglienza dei migranti e garantire una rete di servizi e supporti tali da fornire al migrante punti di riferimento costanti per la gestione delle principali attività da compiere una volta entrato nel territorio siciliano.

In sinergia con Comuni e Aziende Sanitarie, ma anche con Prefetture ed Enti Locali, il Codacons vuole affrontare le problematiche anche sanitarie, oltre che socio assistenziali, sottese al fenomeno dell’immigrazione. Il Codacons ha istituito nell’isola sportelli per fornire assistenza in ambito giuridico, orientamento alla legalità, nonché orientamento alla fruizione dei servizi sul territorio in favore degli extracomunitari, mettendo a disposizione l’esperienza e la competenza dei propri esperti per facilitare gli immigrati nella conoscenza della legge italiana, agevolandoli nel rapporto con i pubblici uffici, ma anche con le imprese che operano in pubblici settori come energia, trasporti, telefonia.

“Assisteremo gli immigrati nelle relazioni con Enti e aziende, ai fini di una partecipazione effettiva e più integrata degli extracomunitari alla vita civile del Paese“. – conclude Messina