Siracusa, il comitato: “Sicilia ultima per screening oncologici, servono più adesioni”

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Una proficua riunione, dedicata alla prevenzione e al contenimento delle liste d’attesa, quella del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp, che si è svolta nei giorni scorsi, presieduta da Salvo Sorbello.

Oltre ai rappresentanti delle associazioni aderenti, erano presenti Salvatore Caruso, presidente di Federfarma Siracusa (la Federazione delle farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale), Sabina Malignaggi, responsabile del Centro Gestionale Screening dell’Asp, Carmela Della Luna, responsabile dell’UOS Gestione Liste d’attesa e Cosimo Dell’Arte, responsabile del Coordinamento Cup Governo Liste d’Attesa.

Nella sua introduzione, Salvo Sorbello ha evidenziato la necessità che aumentino i livelli di adesione agli screening oncologici gratuiti, messi a disposizione dal Servizio sanitario nazionale: “Attualmente la Sicilia è all’ultimo posto tra tutte le regioni italiane e anche in provincia di Siracusa, nonostante i lodevoli sforzi del Centro Screening dell’Asp su input del commissario straordinario Iraci, l’adesione è di gran lunga inferiore a quelli che sono obiettivi minimi per migliorare la salute delle persone. – si legge in una nota – Salvatore Caruso ha ringraziato per l’invito ricevuto dal Comitato Consultivo Aziendale e ha sottolineato come le farmacie siano un presidio sanitario sempre più importante nella quotidianità delle persone, perché offrono loro un crescente numero di servizi sul territorio. Ha confermato l’impegno delle farmacie a collaborare sia nella distribuzione che nel ritiro gratuiti dei kit per il tumore del colon retto e nella sensibilizzazione per favorire l’adesione agli altri screening”.

Nel corso della riunione è emerso come sia di fondamentale importanza che la direzione dell’Asp potenzi i programmi di screening oncologico ed in tale contesto la distribuzione capillare nelle farmacie dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci destinati alla fascia d’età target e il reclutamento attivo dei cittadini possono certamente portare a risultati molto positivi. La dottoressa Sabina Malignaggi ha illustrato le iniziative messe in campo dall’Asp, che hanno migliorato i livelli di adesione (Siracusa è al vertice delle graduatorie regionali) ma che richiedono ancora maggiori sforzi per raggiungere i risultati ottimali ed ha auspicato un sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni del terzo settore.

Sono intervenuti altri componenti del Comitato Consultivo (Alfio Bosco, Carmela Petralito, Stefano Gugliotta, Mariagrazia Parisi, Cetty Moscatt, Vincenzo Cannavò) che hanno condiviso l’opportunità di un maggiore coinvolgimento delle farmacie, auspicando anche che il tema del contributo dovuto dai cittadini che prenotano in farmacia visite ed esami diagnostici sia affrontato anche nell’ambito di accordi regionali in corso di definizione.

E’ stata poi affrontata la questione delle liste d’attesa, che sarà approfondita da un apposito tavolo tematico istituito dal Comitato Consultivo Aziendale e coordinato da Alfio Bosco e da Stefano Gugliotta.

E’ stata inoltre confermata la necessità che il servizio di odontoiatria speciale riabilitativa, ripristinato in provincia di Siracusa proprio su sollecitazione del Comitato Consultivo Aziendale, possa coinvolgere, secondo le modalità operative che saranno messe in atto dall’Asp, il maggior numero di pazienti con disabilità psico-fisica o psichiatrica o con gravi patologie croniche invalidanti (come Parkinson, Alzheimer, emofilia, sla, cardiopatie, allergie ai farmaci).