Siracusa, il Comune avvia i controlli sull’affitto del ramo d’azienda. Aloschi: “servizio garantito e tutele per i lavoratori”

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Siracusa ha appreso dell’affitto di ramo d’azienda da parte di Tekra Srl alla RIS.AM. Srl, operazione che riguarda il servizio di igiene urbana attualmente in corso in città. A seguito della comunicazione formale, gli uffici competenti si sono attivati per avviare tutti i controlli e gli approfondimenti previsti dalla normativa vigente.

“A prescindere da ogni valutazione tecnica in corso, mi preme innanzitutto rassicurare i lavoratori – dichiara l’Assessore al Verde Pubblico e all’Igiene Urbana, Luciano Aloschi – ai quali verrà garantita la continuità lavorativa, così come desidero rassicurare l’intera cittadinanza. Quello dell’igiene urbana è un servizio essenziale e, in quanto tale, non subirà alcuno stop né interruzione“.

L’affitto di ramo d’azienda, prevista dall’ordinamento, è ora oggetto di attenta istruttoria da parte degli uffici comunali, chiamati a verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi da parte della società subentrante, nel pieno rispetto del contratto di appalto e del Codice dei contratti pubblici.

Tekra Srl si era aggiudicata il servizio di igiene urbana del Comune di Siracusa nel 2020, a seguito di regolare procedura di gara. Il contratto è attualmente in vigore e scadrà tra meno di due anni. L’Amministrazione comunale, in questa fase, mantiene un approccio di massima cautela, nell’esclusivo interesse pubblico e a tutela della qualità del servizio reso alla città.

“Il Comune – dice ancora l’assessore Aloschi – eserciterà fino in fondo il proprio ruolo di stazione appaltante, vigilando affinché ogni passaggio avvenga nel rispetto delle regole, dei lavoratori e degli standard di servizio previsti dal contratto“.

Chiusura sulle vicende politiche, con la richiesta di chiarimenti da parte del Pd e di Fratelli d’Italia. “Non appena possibile ne discuteremo in Consiglio comunale – conclude Aloschi – perchè ovviamente trattandosi di un appalto così importante e delicato ritengo corretto fornire tutte le delucidazioni del caso in Aula“.