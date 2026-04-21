Siracusa, il Comune cerca proposte per eventi estivi e natalizi 2026

Il Comune di Siracusa ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’acquisizione di proposte di eventi musicali, artistico-culturali e legati alle tradizioni popolari da inserire nella programmazione turistica della città per il 2026. L’iniziativa punta a costruire un programma articolato di appuntamenti per la stagione estiva e per il periodo natalizio, con eventi da realizzare fino al 7 gennaio 2027.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di potenziare l’offerta culturale e turistica del territorio attraverso una strategia coordinata, aperta sia ai cittadini sia ai visitatori, valorizzando al tempo stesso l’identità locale, la cultura dell’ospitalità, le tradizioni e le feste popolari.

Le proposte potranno riguardare concerti, spettacoli dal vivo, rappresentazioni teatrali, performance artistiche, proiezioni, animazione culturale e territoriale, con particolare attenzione alle iniziative diffuse nei quartieri e nelle zone decentrate del territorio comunale. Tra le aree interessate vi sono in pratica tutti i quartieri: Cassibile, Belvedere, Mazzarrona, Grottasanta, Epipoli, Tiche, Neapolis, Borgata Santa Lucia, Akradina, Tivoli, Ortigia e le contrade marine.

Gli operatori culturali potranno presentare al massimo due progetti, uno per il periodo estivo e uno per quello natalizio, da svolgersi in spazi pubblici, piazze, luoghi all’aperto oppure all’interno di edifici storici, istituzionali e contenitori culturali individuati dal Comune.

Possono partecipare i soggetti che operano professionalmente nel settore culturale, artistico e dello spettacolo dal vivo, indipendentemente dalla forma giuridica, purché in possesso dei requisiti generali previsti dal Codice degli appalti e di adeguata esperienza documentata nell’organizzazione di iniziative analoghe.

Le proposte dovranno essere trasmesse entro le 14 del 30 aprile 2026 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nell’avviso, con oggetto “Proposta Spettacolo Estate Aretusea 2026” oppure “Proposta Spettacolo Natale Aretuseo 2026”, a seconda del periodo di riferimento.

Tra gli elementi che l’amministrazione prenderà in considerazione nella valutazione figurano la qualità e originalità della proposta, il suo rilievo artistico-culturale, la capacità di valorizzare il territorio e attrarre pubblico, la localizzazione, il rapporto tra costo e valore artistico, il know-how del proponente e le esperienze pregresse.

Il Comune chiarisce che l’avviso ha natura esplorativa e non vincolante e si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualsiasi momento oppure di non ritenere idonee le proposte ricevute e si impegna a mettere a disposizione la concessione gratuita del suolo pubblico o degli spazi comunali, la comunicazione istituzionale, la promozione tramite il sito e la stampa e, se necessario, il palco comunale senza copertura. Restano invece a carico del soggetto affidatario tutti gli aspetti organizzativi ed economici dell’evento: service audio-luci, energia elettrica, eventuale gruppo elettrogeno, copertura palco, autorizzazioni, Siae, licenze di pubblico spettacolo, security e safety, polizze assicurative, pubblicità e ogni altro adempimento necessario.

L’amministrazione comunale punta dunque a costruire il calendario degli eventi del prossimo cartellone estivo e natalizio, lasciando spazio a proposte esterne ma mantenendo la possibilità di selezionare solo quelle ritenute coerenti con la promozione turistica e culturale della città.