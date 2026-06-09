Siracusa, il Comune cerca strutture veterinarie per il soccorso di cani e gatti randagi feriti

Il Comune di Siracusa ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di strutture veterinarie disponibili a garantire il servizio di primo soccorso e assistenza veterinaria specialistica ai cani randagi e ai gatti incidentati o malati rinvenuti sul territorio comunale. Il servizio, che dovrebbe prendere avvio indicativamente il 15 giugno, resterà attivo fino al 31 dicembre 2026.

L’iniziativa è promossa dal Settore Igiene Urbana e Verde Pubblico – Servizi Cimiteriali e Igienico Sanitari del Comune di Siracusa e punta ad assicurare un intervento tempestivo per gli animali in difficoltà, attraverso una struttura veterinaria in grado di garantire assistenza H16 e prestazioni specialistiche.

Tra le attività richieste rientrano le visite di pronto soccorso, gli esami clinici, la diagnostica per immagini, eventuali interventi chirurgici di primo e secondo livello, le terapie necessarie e la degenza finalizzata alla stabilizzazione dell’animale. Il servizio dovrà essere garantito sette giorni su sette, festivi compresi.

Potranno accedere alle prestazioni esclusivamente gli animali condotti dal personale della Polizia Municipale, dai servizi veterinari dell’Asp o dal servizio di cattura, nonché i cani registrati come appartenenti al Comune e i gatti appartenenti a colonie feline riconosciute. Non sarà invece consentito l’accesso diretto al servizio da parte di privati cittadini senza una preventiva autorizzazione degli enti competenti.

L’importo complessivo previsto per l’affidamento è pari a 40 mila euro. L’incarico sarà assegnato mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti, con il criterio del prezzo più basso tra le offerte che verranno successivamente richieste agli operatori che manifesteranno il proprio interesse.

Per partecipare, i professionisti dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo dei medici veterinari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e disporre nel territorio comunale di una struttura adeguatamente attrezzata con sala chirurgica, diagnostica per immagini e laboratorio per analisi cliniche.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse tramite PEC entro le 9 del 15 giugno 2026.