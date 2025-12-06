Siracusa, il Comune parte civile per l’uccisione della cagnolina Timida: martedì discussione in Consiglio comunale

Si terrà martedì 9 dicembre alle 17,30 la prossima seduta di Consiglio comunale che, così come concordato dalla conferenza dei capigruppo, affronterà quattro argomenti.
Si comincerà con una mozione con la quale Luigi Cavarra chiede l’accantonamento di 300 mila euro, sul prossimo bilancio di previsione 2026-’28, da destinare alle spese per il Piano urbanistico generale. Quindi si passerà a una proposta con la quale il settore Entrate e servizi fiscali chiede il riconoscimento di un debito fuori bilancio di quasi 28 mila per spese di giudizio relativo a 14 ricorsi presentati da contribuenti.
Gli altri due punti contenuti nella convocazione del presidente Alessandro Di Mauro sono altrettante mozioni: la prima, presentata da Cosimo Burti, per la costituzione di parte civile del Comune nel processo sull’uccisione della cagnolina Timida; l’altra, firmata da Damiano De Simone, sull’avvio di una sperimentazione di sosta gratuita a tempo nelle zone commerciali.
